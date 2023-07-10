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娛樂

江美儀任司儀「甩轆」認執生能力差 李佳羅啟豪3周前曾與李玟唱K 未覺異樣

江美儀擔任嘉賓主持老貓燒鬚 直播狂食螺絲
明愛暖萬心｜李佳羅啟豪對李玟離世感意外 3周前曾約唱K
JW跟男友愛情堅定不移 同朱敏瀚爆緋聞感委屈唔開心

【明報專訊】江美儀前晚擔任無綫慈善籌款節目《明愛暖萬心》嘉賓司儀，一直表現順利，節目尾聲突然「甩轆」頻食螺絲，要低頭看貓紙照稿讀，經驗豐富的她老貓燒鬚，引起網民熱議。江美儀解釋因表演超時要刪兩版紙稿，對執生能力差感抱歉。同場李佳與羅啟豪透露3星期前曾到李思林家作客，李玫也在場，大家一齊唱K，李玫當時狀態ok，沒有異樣，她突然離世感意外。王灝兒（JW）近日與朱敏瀚傳緋聞，她強調與男友的愛情堅定不移。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《明愛暖萬心》前晚現場直播，汪明荃（阿姐）、何沛珈、陸浩明擔任司儀，演出藝人包括薛家燕、李幸倪（Gin Lee）、JW、谷婭溦、吳業坤、李佳和羅啟豪等。江美儀任嘉賓司儀，為不同演出環節旁白簡介，一直表現順利，近節目尾聲她突然頻食螺絲，要低頭看貓紙照稿讀仍表現欠佳，氣氛尷尬。完騷後，江美儀與阿姐、無綫製作部經理何小慧，以及多名工作人員圍在一起似事後檢討。

江美儀接受訪問解釋因節目表演時間超時，「臨時通知要刪減原本兩版紙的稿，我一早背好稿，頓時不知所措，變成發台瘟」。她自言經驗不足食螺絲很抱歉，並否認被阿姐或何小慧責備，大家傾談是為了解事件。江美儀自評全晚表現值70分，沒有因小瑕疵嚇怕，認為愈做得多會愈好，有信心下次再做司儀比今次完美。她之後在社交網發文道歉，自認不夠冷靜，執生能力差，會好好反思。李佳芯與楊茜堯留言鼓勵，稱她已經好叻。

稱李玟腳傷痊癒 正常行路

李佳和羅啟豪參加《中年好聲音》認識李玟二家姐李思林，對於李玟離世感到很意外，有傳信息慰問李思林。兩人3星期前曾到訪李思林家作客，當時李玟也在場，大讚對方沒架子，還一齊唱K，當時她狀態OK，沒有異樣，大家玩得很開心。

有否覺得李玟消瘦？李佳說：「不覺得，見她腳傷痊癒不錯，行路行得好好，好正常，唱歌時有輕輕跪一下都沒問題，聽到她離世感可惜。」羅啟豪見過李玟3次，因他的胞姐很喜歡李玟，曾嘗試邀請李玟到其開設的餐廳食飯，李玟真的應約，令全家很驚喜，當時李玟跟他說：「她們3姊妹感情很好，就如我和兩家姐關係一樣好親密。」

JW與朱敏瀚（朱仔）、陳瀅和周嘉洛早前到泰國清邁拍旅遊節目。JW將在機上的片段上載社交網，被網民指朱仔將頭挨向她，二人表現親密傳緋聞。JW認為必須澄清，「救命！當日我、朱仔和陳瀅一齊拍短片，朱仔的頭沒有掂到我，頭與頭之間有一大條罅，只是被網民截圖」。JW強調是角度問題，大呻無端端傳緋聞感委屈和不開心，原本想一笑置之，事件卻不停發酵。

JW跟男友感情再昇華

JW已向男友解釋，對方很明白，清楚知道他們只是好朋友，無任何事發生，不需要避忌。她向男友派定心丸，「我們的愛情堅定不移，完全沒有事，再昇華到另一階段」。

JW知道朱仔目前單身，傳緋聞反而擔心斷他米路，總之不會影響友誼，她愈說愈激動致滿面通紅，稱入行多年從沒有緋聞。吳業坤剛巧路過，記者重提他們當年傳過緋聞，JW反應大說：「我們中間的一道牆很厚，沒可能。我的緋聞清單依然是零！」

Gin Lee緊張炎明熹放榜成績

Gin Lee知道炎明熹（Gigi）為李玟離世感傷心，她原本以為前晚會見到Gigi，打算安慰對方，原來Gigi的演出是錄影。Gigi是應屆中學文憑試考生，Gin Lee替她緊張，表示Gigi做任何事都好認真，相信付出很多心機應考，期待收到對方好消息。

谷婭溦前日33歲生日，連續兩年在工作中度過，願望永遠18歲，透露打算搞生日派對，笑言：「可以介紹單身朋友互相認識，似搞speed dating，我不介意乘機撮合良緣。」單身的她對拍拖採取順其自然態度，不會強求，承認有追求者，相信感覺的她希望明年找到男友。

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