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娛樂

讚張繼聰抗壓力強 謝安琪受感染看淡負評

謝安琪參加靜音音樂會 氣管敏感未癒 認非最佳狀態演出

【明報專訊】謝安琪前晚擔任「Can We Hear」靜音音樂會表演嘉賓，300多觀眾戴上無線耳機，聽到演出者最原音演繹，以歌曲、影像、聲效、視覺效果及裝置製作「沉浸式音樂體驗」。謝安琪壓軸出場獻唱《離不開》、《臨崖勒馬》及《I have a dream》。她演出時聲沙和咳嗽，透露氣管敏感未癒，正看中醫調理，「知道聲線不是最好狀態，但都好想來為大家唱歌，好欣賞音樂會的心思，想透過音樂分享感受」。

謝安琪提到有時言語、態度都會對人造成傷害，身為歌手的她面對很多難聽說話及不好看嘴臉，她現在覺得努力做好自己，最重要問心無愧，可以平淡面對。她大讚老公張繼聰抗壓能力比她強，特別演員的路很漫長，對方的努力很長時間才被人看到，又笑稱張繼聰可以將不好的情緒排解，再轉化成內功好犀利，她都被感染，可以平淡地說話，全靠老公傳授她功力。

因李玟離世心情受影響

謝安琪受訪時表示可能之前拍ViuTV劇《法與情》太勞累，病了幾次，感冒又發燒，希望盡快痊愈。對於李玟離世感惋惜及痛心，承認心情受影響，透露在慈善活動認識李玟，對方給她感覺好好人，活潑又開心，其正能量讓她留下深刻印象，但大家未必看到她背後承受的壓力。她有感不少人都面對生活壓力，以及大環境給予的挑戰，「如果在自己能力範圍內，能夠對身邊人、其他人寬容一些，或者在適當時候，可以為其他人做一些事就盡量做多點，因為無人知道每一個人背後，背負緊什麼」。

娛樂組

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