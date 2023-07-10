宣布9月澳門開騷 鄭秀文長新冠感同身受 陳慧琳曾喪咳感缺氧疑患驚恐症

記者：柯美

攝影：劉永銳

陳慧琳（Kelly）穿著黑色透視多窿裝在水上舞台唱出《談情的價值》與《花花宇宙》，炒熱氣氛，又帶動全場大合唱。有粉絲到場支持，Kelly走近與他們打招呼，粉絲大嗌「Kelly好靚」、「我愛你」，又祝7月10日14歲生日的Kelly長子「蝦餃仔」劉昇生日快樂。

Kelly表示刻意選多窿衫透氣，沒那麼熱，今次是她第一次在海中心的船上表演，覺得很好玩，船躉穩定，沒有暈船浪，有機會都想在船上開騷，最好面對維港景色，可以邊放煙花邊唱歌。有指成本很昂貴，Kelly笑說：「唔使我畀。」她透露9月30日及10月1日在澳門舉行演唱會，為明年在港開騷熱身，但未入紙申請紅館，故未能落實演唱會日期。

醫生處方鎮靜劑

鄭秀文（Sammi）原定本月14日在紅館舉行13場演唱會，但5月確診新冠病毒，康復後一直受長新冠後遺症影響，包括聲沙、咳嗽，體力及聲線仍需時間才能完全恢復，因此將演唱會延期。Kelly對此感同身受，「我完全明白Sammi的心情，長新冠真是太長了，我確診新冠病毒，把聲要個半月才康復，其間不停咳嗽、有啖、沒精神，整個人好似不是自己，很沮喪，原本要錄音和做訪問，要全部取消，因唱兩句就想咳，當時好似有少許驚恐症發作。以我那麼樂觀的心情，有天起牀跟老公講透不到氣，老公相當冷靜話我正用口透氣，我繼續用口呼吸，不知是否吸得太厲害，感覺好似缺氧有事，所以即刻睇醫生，醫生開了兩次鎮靜劑給我」。可有後遺症？Kelly說：「問起喉嚨又好似有點癢。」

李玟（CoCo）日前離世，Kelly曾在活動中跟CoCo碰面，印象中對方很友善，毫無架子，是亞洲天后，「她見到我會叫Kelly，好主動，是好外向的人。她情緒很平穩，所以好詫異她有抑鬱症，所以身心很重要」。

呻兩子只怕老竇

問到如何幫「蝦餃仔」慶祝生日？Kelly表示會去食牛扒和切蛋糕，至於生日禮物，她說兒子最近愛上拍片，「我幫他拍片已是生日禮物，我要做演員、攝影師和翻譯，又要度橋、錄vo一腳踢。最煩是拍屋企，因為未完工，所以屋企現在所有東西都不能移動，他日前看完楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》，又話要改劇本」。Kelly稱自己與其他媽媽相比，她不是虎媽，亦從不鬧兒子，「佢哋都唔驚我，我叫到喉嚨沙晒都唔睬我，唔及爸爸一聲令下，好灰」。

同場Lolly Talk表示第一次在船上表演，載浮載沉邊跳邊唱，感覺很神奇，綵排時暈船浪，但表演時全程投入便忘記了。7月11日是Lolly Talk成軍一周年，她們表示會有粉絲見面會，會在活動上道出這一年的感受，亦會推出新歌。

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