【開箱】《末日地堡》 探求真相 拒當囚徒

追查碉堡命案

《末日地堡》講述巨大圓筒形地下碉堡Silo，共144層樓，不設電梯，只有中央螺旋梯貫穿各樓層，約萬名居民，不知道過往歷史，所有紀錄都在140年前一場暴亂中摧毁。Silo內有很多規條，例如不能私藏歷史遺物，也不能說要外出；所有居民從小被「洗腦」，外面空氣瀰漫致命毒氣。每次有人說要外出，民衆都會齊集頂樓咖啡室看着巨大屏幕，外出者在外面會洗刷屏幕，但很快便命喪山丘。開首講述警長Holston及太太Allison結婚多年一直渴望生育，奈何必須得到當局審批才能拿走女方體內避孕器，Allison終獲批，卻在限定一年內依然未能成孕。任職IT部門的她幫維修店東George處理外置硬盤，發現了有關Silo的秘密；生育顧問Gloria又告訴她，當局只會讓生性順從者懷孕，Allison發現被騙，避孕器一直在體內，她決定外出看清世界，如果能越過山丘，就證明當局撒謊。結果Holston目睹太太倒下，傷心欲絕的他開始相信Allison所言；其間George墮樓被裁定自殺，最底層機械部的Juliette卻一口咬定George遭謀殺，並結識了來調查的Holston。當局另一規定是戀情需上報，Allison死後，George到了機械部，並與Juliette發展地下情，Juliette因而知道他仍在探索碉堡沒有人到過的部分，認定他不可能自殺。當Holston決定外出犧牲前，指定Juliette接任警長，IT部門主管Bernard反對，卻未能說服市長Jahns。不過沒多久後Jahns遭毒殺，副警長Marnes亦被謀殺，Bernard乘機要求心腹Billings頂替Marnes之位；Juliette能否在Bernard及司法警衛主管Sims等人的監視下，查出George及市長等人的真正死因？

有關科幻末日題材，此劇設定有點像《末世列車》，同樣講外面世界不宜人居住，只是《末》劇以環繞地球的火車為背景，把車卡分為不同等級乘客，為了個人權利爆發階級衝突。《末日地堡》把火車改為地下碉堡，而且抹去歷史，當局以一個屏幕製造假象。Allison透過硬盤檔案發現外面鳥語花香的一面，到底是真相還是當局設定的假象？然而不外闖永遠不知道真相，Allison、Juliette母親Hanna、George、Gloria都是類近人物，高壓統治、洗腦教育壓抑不了好奇心、抵擋不了求真欲望，也鎮壓不了爭取自由的人類天性。Juliette最後為了不讓機械部同事受罰，跟新任市長Bernard交換條件自願外出，在師父Walker等人協助下，Juliette穿著不一樣的防備衣物，最終跨越山丘，遠離碉堡的監視器，發現外面世界原來有很多個跟她成長地一樣的碉堡。

原著小說分三部曲

《末日地堡》除扮演Juliette的莉碧嘉費格遜，還有Common與《白宮管家》大衛奧耶魯胡（David Oyelowo）分別飾演Sims及Holston，《月黑高飛》添羅賓斯（Tim Robbins）扮演Bernard，全是實力派演員。此劇改編自美國作家休豪伊（Hugh Howey）《羊毛記》（Wool）三部曲，據報全劇10集算忠於原著，但只拍了首部曲約七成內容。劇中Juliette外出不死並發現其他碉堡作結，原著中她還找到其他碉堡入口，認識了生還者Solo，對方告訴她現在身處的是Silo 17，而她的成長地則是Silo 18；又教授她如何跟其他碉堡通訊，因而得悉她離開後機械部同事抗議Bernard，後者又透露一切手段只是想維穩，因為騷亂失控的後果是位處Silo 1的權力核心會殲滅碉堡所有人。首部曲最後是Juliette重返Silo 18，獲推舉為市長，相信這些情節都要留待劇集第2季才會交代。原著小說還有《星移記：羊毛記起源真相》（Shift）可說是碉堡成形的前傳，《塵土記：羊毛記完結篇》（Dust）則是Juliette等人最後發現世界已治癒，找到新生之處，並重建文明。如果要完整拍三部曲，大概要看第2季的成績如何，若以首季而言，在爛番茄評論網站，專業評論超過88%好評，觀衆好感度更有九成。