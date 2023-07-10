《兒凶：血色大門》劣評無阻開畫登頂

【明報專訊】《詭屋驚凶實錄》柏德烈韋遜（Patrick Wilson）主演的《兒凶：血色大門》（Insidious: The Red Door）上周五（7日）在美國開畫，雖然在爛番茄評論網站專業評分只有不及格的37%，但觀衆好感度超過七成，結果連同周四優先場開畫日收1520萬美元（1.18億港元），踢走映期踏入第2周的《奪寶奇兵：命運輪盤》，成為票房冠軍，《奪》片上周五單日收760萬美元，累計1.02億美元。美國國慶日上映、講述解救被販賣兒童的《Sound of Freedom》成績亦不錯，截至本月7日上映4天累收2726萬美元，位列季軍。