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娛樂

香港演唱會棄翻譯 英語直接交流 Bright Win靠近台邊 粉絲向前衝

【明報專訊】泰國人氣BL劇《只因我們天生一對》男星Bright及Win，前晚在亞洲國際博覽館舉行《Bright Win side by side巡迴演唱會》，吸引數千粉絲捧場。未知是否早前另一泰劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin（BK）、PP Krit（PP）香港粉絲見面會發生粵語與普通話爭議事件，Bright及Win前晚全程以英語跟粉絲交流，演唱會尾聲更落台與樂迷近距離接觸，粉絲反應熱烈衝向台前。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

泰國男星Bright及Win近年人氣急升，今年2月與泰版《流星花園》兩名拍檔來港舉行見面會。Bright及Win相隔5個月重臨開騷，演唱會門票索價$2880、$1680、$1280、$880及$580，最貴$2880屬VIP門票，可享與Bright及Win合照「福利」。據悉VIP門票早已售罄，但開騷前網上有不少「黃牛」高價放售VIP門票，未知是否最初售價過高乏人問津。

本報記者目擊場內有不少VIP門票「吉位」，其中前排第2行，有11個連位沒人坐，開場後後排觀眾即衝前佔據「靚位」，舞台邊站崗的保安人員亦未有阻止。

演唱會主題肩並肩

演唱會晚上7時15分開始，Bright及Win現身合唱歌曲《Villain》，接着用英語跟香港粉絲打招呼。Bright表示很開心來到香港，稱上次在港開見面會，今次是演唱會。Win稱知道大家等了他們很久，他其實也等了很久。Win解釋今次演唱會主題是「肩並肩」，不僅指他與Bright經常一起工作，也示意與粉絲並肩前行。

早前泰劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin（BK）及PP Krit（PP）來港舉行粉絲見面會，有內地粉絲聽不懂主持及翻譯員所說廣東話，稱受歧視，結果大會撤換主持及翻譯員。前晚Bright及Win全程用英語跟粉絲溝通，大會安排的翻譯員僅於開場時將英語簡短翻譯成廣東話，之後交由Bright及Win跟粉絲直接對話。

懷念拍劇日子每天相見

Bright及Win全晚合共演唱16首歌曲，大展唱功及音樂才華。Win表演彈結他及跳舞，Bright則用鋼琴及結他自彈自唱。其間大會播出《只因我們天生一對》片段，Win回憶起拍劇時與Bright每天相見，懷念收工後相約小酌一杯的日子，Win說：「我好掛住你，不如我們回到那個時候。」台下粉絲即時起哄尖叫。

Win自爆到坪洲拍新片

Win在個人表演環節大談最近在港拍攝電影《Parallel Skies》感受，稱享受香港美食，又自爆在坪洲取景，說罷即後悔，叫粉絲不要往坪洲找他，以免影響拍攝進度。Win坦言想在港逗留長時間，深度探索香港美景和美食。

Bright個人表演中途脫去外套，粉絲尖叫聲四起，高呼「我愛你」及「你好靚仔」，他積極回應「我也愛你，你也很漂亮」。Encore時段，Bright及Win突然坐在台邊，前排大批粉絲即時衝往台前，保安人員也沒有阻止。Bright及Win索性跳落台，隔着圍欄與粉絲互動。

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