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娛樂

【開箱】《歡迎來到王之國》 俊昊演白馬王子 潤娥扮灰姑娘 細節薄弱

【明報專訊】《衣袖紅鑲邊》俊昊與《律戰江湖》潤娥合演韓國有線頻道JTBC新劇《歡迎來到王之國》，6月17日首播，香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。外界批評《歡》劇情節老土，收視卻節節上升，由首播5%升至最新第6集的12%，觀眾邊鬧邊睇，或者俊昊與潤娥這陣容就是所謂的明星效應。

韓劇愛以酒店業為背景

《歡迎來到王之國》講述無法忍受虛偽笑容的大集團繼承人具元（俊昊飾），與因工作關係必須保持開朗笑容的小職員千嗣朗（潤娥飾）相遇相戀。根據韓媒資料，「灰姑娘」橋段劇集最早可能追溯到1994年的《愛情在你懷裡》，車仁表與申愛羅合演，至今近30年。該劇講述車仁表是百貨公司繼承人，在海外留學，申愛羅則是貧窮職員。事實上，韓劇非常鍾情以百貨公司或酒店為背景，可能貼近大眾日常生活，編劇不用特別蒐集資料；最重要容易借到拍攝場地，實景已經裝修豪華，畫面也好看。

《歡迎來到王之國》集中在男女主角愛情線，具元與千嗣朗多年前曾在酒店健身室相遇，其時千嗣朗剛入職不久，誤會具元是性騷擾女職員的變態客人，怒罵男方後，不歡而散。兩人多年後重遇，具元已是酒店高層，千嗣朗亦成為資深員工。具元兒時失去母親，員工對他總笑容可掬，在虛偽環境下長大，導致他非常討厭別人笑。千嗣朗與具元交惡在先，所以在他面前會收起笑容，反而吸引具元關注；及後因工作關係，兩人感情逐漸增長。劇中男追女的過程，因為身分與地位不同，帶出笑料，例如具元在員工聚會特別為千嗣朗準備高級牛扒，反令她在同事面前感尷尬。

此劇亦加插上班族的辛酸情節。千嗣朗的閨密吳平和（高媛熙）及姜多乙（金佳恩飾），分別任職空姐及免稅店店長，經常遇到惡劣顧客、野蠻上司。姜多乙升任店長後刻意改善公司文化，符合近年年輕女觀衆渴望的形象。可是為營造「灰姑娘」愛情故事，當女性遇到問題，仍舊安排「白馬王子」出手拯救。其中一集講千嗣朗遇到要求房間升級的麻煩客，具元就出手幫忙驅趕對方。吳平和增磅被上司指摘，男同事李路雲（金載元飾）亦幫口反駁。編劇這種既想貼近時代，又自打嘴巴的情節，顯得頗為混亂。

角色設定不合理 被批老土

具元的角色設定不合情理；生於富戶不太懂人情世故可以理解，但在外國留學多年，而且是30歲成人，威脅下屬不准笑，還在網上直播節目一怒之下離開，而且沒有下文。第6集講具元為拯救被困山中的千嗣朗，乘坐直升機到場，但抵達後直升機隨即離開，具元與千嗣朗留在山上「談情」，是否不大合理？

觀眾批評此劇老土，大概因為「白馬王子」拯救「灰姑娘」場面過多，千嗣朗跌倒或沒有帶雨傘，具元都會及時出現，她失戀男方自然亦從旁安慰。另外，每次具元化身白馬王子，都會用慢鏡、濾鏡及播放情歌，感覺太過刻意。編劇連男女主角名字也不放過，具元在韓語另一意思是「救援」，「千嗣朗」則有「天使愛」之意。

跟《歡迎來到王之國》同類型的韓劇近年不少，像《社內相親》、《金秘書為何這樣》、《女神降臨》等，部分收視也許不及《歡》劇，卻不乏口碑。相信主角有觀衆緣、情節豐富、枝節可觀，才是累積口碑之道。《歡》劇至今播出6集，只集中男女主角談情戲，能否就此撐到第16集結局？或許《歡》劇最可取是俊昊與潤娥主演，人氣高、形象好，演情侶合襯，這就是觀衆邊罵邊追看下去的原因吧。

相關字詞﹕潤娥 俊昊 韓劇 歡迎來到王之國 開箱

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