明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

邀舊愛演出MV 客串演唱會 Taylor讚泰萊正能量 親自拍動作戲

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會，今年3月中開鑼，唱到下月9日，將結束北美站演出；周五（7日）她在密蘇里州堪薩斯城的箭頭體育館開騷，面對超過7萬觀衆，Taylor再次帶來驚喜，公開重錄歌曲《I Can See You》，自編自導自演新MV同時曝光，《親親小站》祖兒京（Joey King）、女演員兼導演柏絲莉卡殊（Presley Cash），以及Taylor的舊愛泰萊羅納（Taylor Lautner）參演，3人更現身演唱會舞台，泰萊太太亦坐在台下，Taylor盛讚舊愛是其生命中重要的正能量，又稱他在MV中的所有動作場面均親身上陣。

《I Can See You》MV早於去年12月已選角及製作，直到前日才面世，Taylor Swift稱守住秘密好幾個月，其實1年前已開始構思MV內容，稱一直想執導有關打鬥及搶劫的故事。其實MV跟歌曲內容關聯不大，講述祖兒京、柏絲莉卡殊及泰萊羅納像《職業特工隊》般的團隊，到守衛森嚴的博物館拯救被囚禁的Taylor Swift，後者所困地方，又把Taylor的新專輯封面，像名畫一樣懸掛起來，似有意影射其舊唱片公司出售其母帶錄音，成為她拿回版權並重錄歌曲的動力。

祖兒京童年曾與Taylor合作

《I Can See You》MV的3名演員，跟Taylor Swift均有淵源。祖兒京與柏絲莉卡殊曾演出Taylor另一歌曲《Mean》的MV，其時兩人分別9及13歲，童星出身的祖兒當時遠未拍Netflix《親親小站》。泰萊羅納曾與Taylor拍拖，兩人因合演電影《緣滿情人節》戲假情真，但很快便分手，Taylor其後灌錄第3張專輯《Speak Now》，擅寫分手歌的她，據報當中的《Back to December》，是有關她懊悔與泰萊分開，藉歌向對方道歉。

兩人分開超過10年，泰萊羅納去年榮升人夫，與Taylor Swift卻再見亦是好友，後者在演唱會讚賞泰萊，「當我錄製《Speak Now》時，他是我生命中的正能量；我也想說MV裏所有動作場面，他都親身上陣。他與太太已成為我最親密的朋友，我們仨都是同一名字（泰萊太太名叫泰萊當姆（Taylor Dome）」。泰萊羅納亦「禮尚往來」向Taylor說：「我也非常尊敬你，不止因為你是歌手、作曲人、表演者，而是你很親切、謙遜、善良，我很榮幸認識到你。」據報演唱會後泰萊在社交平台貼出與太太及Taylor在MV拍攝現場互相指向對方的照片，另外附加一張3個蜘蛛俠跟他們姿勢一樣的漫畫圖搞笑對比。

菲律賓變裝王后扮Taylor受歡迎

Taylor Swift日前宣布明年歐洲巡唱會多加14場，不過亞洲方面維持東京及新加坡兩站。據報新加坡大華銀行的信用卡能預訂Taylor明年演唱會門票，信用卡申請量最近大增。另外，菲律賓亦不是Taylor開騷地點，據報當地歌迷為了「止癮」，戴金色長假髮的變裝王后Taylor Sheesh，日前在當地一個購物中心登台咪嘴兼模仿Taylor Swift動作演出，吸引數千粉絲捧場，而且尖叫聲不絕。據法新社報道，原名Mac Coronel的Taylor Sheesh，現年28歲，2017年開始模仿Taylor Swift，「她在這裏非常受歡迎」，據悉Mac在家人幫助下得到一張Taylor Swift的新加坡演唱會門票。

相關字詞﹕泰萊羅納 樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞