邀舊愛演出MV 客串演唱會 Taylor讚泰萊正能量 親自拍動作戲

《I Can See You》MV早於去年12月已選角及製作，直到前日才面世，Taylor Swift稱守住秘密好幾個月，其實1年前已開始構思MV內容，稱一直想執導有關打鬥及搶劫的故事。其實MV跟歌曲內容關聯不大，講述祖兒京、柏絲莉卡殊及泰萊羅納像《職業特工隊》般的團隊，到守衛森嚴的博物館拯救被囚禁的Taylor Swift，後者所困地方，又把Taylor的新專輯封面，像名畫一樣懸掛起來，似有意影射其舊唱片公司出售其母帶錄音，成為她拿回版權並重錄歌曲的動力。

祖兒京童年曾與Taylor合作

《I Can See You》MV的3名演員，跟Taylor Swift均有淵源。祖兒京與柏絲莉卡殊曾演出Taylor另一歌曲《Mean》的MV，其時兩人分別9及13歲，童星出身的祖兒當時遠未拍Netflix《親親小站》。泰萊羅納曾與Taylor拍拖，兩人因合演電影《緣滿情人節》戲假情真，但很快便分手，Taylor其後灌錄第3張專輯《Speak Now》，擅寫分手歌的她，據報當中的《Back to December》，是有關她懊悔與泰萊分開，藉歌向對方道歉。

兩人分開超過10年，泰萊羅納去年榮升人夫，與Taylor Swift卻再見亦是好友，後者在演唱會讚賞泰萊，「當我錄製《Speak Now》時，他是我生命中的正能量；我也想說MV裏所有動作場面，他都親身上陣。他與太太已成為我最親密的朋友，我們仨都是同一名字（泰萊太太名叫泰萊當姆（Taylor Dome）」。泰萊羅納亦「禮尚往來」向Taylor說：「我也非常尊敬你，不止因為你是歌手、作曲人、表演者，而是你很親切、謙遜、善良，我很榮幸認識到你。」據報演唱會後泰萊在社交平台貼出與太太及Taylor在MV拍攝現場互相指向對方的照片，另外附加一張3個蜘蛛俠跟他們姿勢一樣的漫畫圖搞笑對比。

菲律賓變裝王后扮Taylor受歡迎

Taylor Swift日前宣布明年歐洲巡唱會多加14場，不過亞洲方面維持東京及新加坡兩站。據報新加坡大華銀行的信用卡能預訂Taylor明年演唱會門票，信用卡申請量最近大增。另外，菲律賓亦不是Taylor開騷地點，據報當地歌迷為了「止癮」，戴金色長假髮的變裝王后Taylor Sheesh，日前在當地一個購物中心登台咪嘴兼模仿Taylor Swift動作演出，吸引數千粉絲捧場，而且尖叫聲不絕。據法新社報道，原名Mac Coronel的Taylor Sheesh，現年28歲，2017年開始模仿Taylor Swift，「她在這裏非常受歡迎」，據悉Mac在家人幫助下得到一張Taylor Swift的新加坡演唱會門票。