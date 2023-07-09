劉倩婷患媽媽手睇中醫啪骨 唐麗球：老公登台爆粗為搞氣氛

慧妍雅集捐60萬助自閉兒童

劉倩婷透露慧妍雅集捐贈60萬資助復康中心，是慧妍41周年其中一個重頭項目，主要為基層自閉症兒童提供免費中醫針灸治療。她與唐麗球見證一名患有眼睛毛病的自閉症小朋友，接受3次針灸後，無論眼疾和專注力情况均有所改善。

唐麗球大讚這中醫義診服務有意義，「身邊有朋友的下一代，不幸患自閉症，故提醒家長應盡早帶小朋友接受診治。我們知道外邊單是做自閉症測試，費用可能動輒近一萬元，所以希望中心能幫到一些基層家庭，減輕他們的醫療負擔」。她表示平日有服中藥調理身體；劉倩婷因經常抱女兒，出現「媽媽手」症狀，於是看中醫做「啪骨」幫助血氣運行暢通。

唐麗球老公吳毅將早前到內地夜店登台，被指突然變臉向台下觀眾發惡和爆粗，片段在網上流傳。唐麗球稱看該片段起初也嚇一跳，笑言被老公激死，「知老公向來好火爆，以為他與場內的人發生爭執。後來致電給他問發生什麼事，他說平時也是這樣玩，目的是搞氣氛，卻不知今次被人拍了片」。她指老公向來有自制能力，即使到夜店工作，收工後便會離開，所以很放心。

記者：林蘊兒