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娛樂

李思林澄清沒安排頭七儀式 炎明熹哭別李玟「你永遠在我心裏」

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲。有傳CoCo家人會在「頭七」為她在台灣安排法會誦經，又考慮CoCo生前很惜歌迷，故舉辦歌迷追思會。CoCo二家姐李思林昨日就頭七安排向台灣傳媒澄清，稱家人沒有安排任何儀式。

李思林說相信有些儀式，是有宗教信仰的歌迷為CoCo安排的，「我沒要求師父刻意幫我，但我相信愛她的人，都會希望他們的師父刻意幫CoCo做儀式，但我沒有安排就是了」。問有關喪禮安排？她表示有正式告別儀式會通知大家，暫不能透露。有網民在李思林的微博留言，貼上聲稱是李玟外籍富商丈夫Bruce Rockowitz的公司電話，李思林回應說這不是他的公司了，叫粉絲不要打錯電話。

李玟去年參與《聲生不息》跟後輩炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）合作，兩人也需要時間消化前輩CoCo突然離世的消息。Gigi前晚在社交網發悼文︰「原諒我哭了很久，今天終於鼓起勇氣。CoCo姐，我永遠忘不了你，忘不了第一次見面時你給我那個大力的擁抱，忘不了你緊緊拖住我的手，忘不了你認真地跟我說的話，很多很多的話……更不會忘記你對我的叮囑，給我的溫暖……親愛的CoCo姐，你永遠在我心裏，我會永遠想着你。」

曾比特難忘CoCo似親姐姐照顧

Mike發文悼念CoCo，回憶跟對方的相處，說很幸運認識到CoCo，似親姐姐般照顧他。Mike稱CoCo永遠是他最強大的後盾和支持者，「你常常跟我說，我性格太小朋友，擔心我會有危險，要讓你先幫我篩選一遍。你不是我血緣上的家人，我們的關係卻好比家人般親近」。

娛樂組

相關字詞﹕曾比特（Mike） 炎明熹（Gigi） 李思林 李玟(CoCo)

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