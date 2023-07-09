柳應廷化身小王子 會展開個唱圓夢 魯庭暉讚陳奕迅後第一人 陳蕾抱恙做嘉賓

Jer以一身箭豬Look出場，勁歌熱舞唱《從零開始的新世界》和《MM7》為演唱會揭開序幕，全場觀眾歡呼尖叫。Jer先跟歌迷打招呼，然後問：「這部分跳舞正唔正？大家期望睇到我跳舞，有無驚喜？」粉絲大嗌正。Jer笑說：「想睇我跳舞的可以走了，因為只得這部分。」

《坐看雲起時》獻亡友

Jer表示很開心有機會站在台上表演，又問有多少粉絲由《全民造星》開始支持他？觀眾大嗌回應。Jer冧爆說：「好多人喎，真定假？多謝大家來支持，知道有些人專程從外地返港捧場，希望未來有更多表演，近距離跟大家見面。」他指接下來會帶大家去宇宙之旅，所以會少說話，叫粉絲細心欣賞，隨即脫下外套露出黑色裝束，一口氣唱出多首歌，唱到滴晒汗。

Jer換上紅色皮褸皮褲獻唱《狂人日記》和《JM單身9》，之後Jer有感而發道：「這部分對我來講很沉重，宇宙旅程有喜有悲，人生都有甜酸苦辣，有經歷才會成長，有經驗才有感受，多謝這部分的歌，尤其是最後一首歌《坐看雲起時》，我錄了五六次都搵不到感覺，因宇宙對我來講太大，我是什麽？直到朋友有事，這環節送給天上的他，我代她唱給她老公聽。」

大讚陳蕾似仙女

Jer表示經歷完一個黑洞，下部分帶大家走進開心環境。他披上白袍，自讚好靚似王子，「我上返月球上面，想做小王子，唱些陪伴大家成長的歌」。他獻唱陳健安的《繼續繼續》及吳林峰的《捱麵包的人》。表演嘉賓陳蕾現身，與Jer合唱《凡星》，穿白色長裙的陳蕾與Jer襯到絕；陳蕾稱Jer是小王子，所以她化身月之女神。Jer說：「她是仙女，我冒昧搵她做嘉賓，她一口答應，今日她身體抱恙，氣管不好也來支持。開4場演唱會都擔心應付不來，但見到觀眾支持就忘記一切。」陳蕾鼓勵Jer，叫他別給自己太大壓力，觀眾的熱情會陪他走過4場演唱會。

再唱《造星》淘汰歌

「安歌」環節，Jer彈結他唱Supper Moment的《P.S I Love You》，他說：「這首歌對我很深意義，夾band彈結他第一次唱的歌，以及《全民造星》復活賽都是唱這首歌，好開心參加這個比賽，在台上唱歌給大家聽是我的夢想，一千萬個想法做什麼歌，加埋就是一個騷，我一直朝着開騷方向行，終於可以實現。」之後唱Eason的《陀飛輪》時，Jer冷笑稱這首是他參加《造星》被淘汰的歌，接着唱林宥嘉的《眼色》，壓軸唱《樂壇已死》作結。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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