各有各忙分開灌錄新團歌 姚焯菲期待After Class全員相聚

記者：柯美

Chantel趁假期由新西蘭返港，日前赴日本拍攝新歌MV，昨日出席活動，獲不少「小菲象」到場支持；身穿白色露腰裝的Chantel明顯比前瘦了一點，她說沒有上磅，不知瘦了多少，在新西蘭沒刻意減肥，亦沒有節食，可能因為有做運動。談到昨日活動主題，她說：「我很喜歡澳門，記得8年前在當地的水上樂園玩到樂而忘返，我攬住條柱不走，最喜歡玩水上滑梯。」

Chantel日本趕拍MV無時間購物

Chantel表示在日本逗留了4日拍MV，因要趕返港出席今次活動，所以沒時間購物，只買了些食物。談到新歌，Chantel表示屬快歌，無論造型和曲風都有很大突破，跟上首《小出走》截然不同，其他作品亦籌備中，下次想嘗試跳唱。她又透露After Class正灌錄新團歌，但因各有各忙，大家分開錄音，「希望今次可跟所有成員相聚。（會否陪炎明熹睇放榜？）我替她緊張，我陪她的話，我會很緊張」。

Do姐想訪問頭號偶像王嘉爾

Do姐在網上開設個人頻道，頭炮訪問經典拍檔發哥，她表示自2011年《讓子彈飛》上映訪問過發哥後，相隔12年再跟發哥做訪問，若有合適劇本，也想跟發哥再拍電影。

Do姐解釋開設個人頻道是與時並進，「有個團隊搵我，叫我試試。我覺得自己好幸運，以前拍劇集，接着拍電影，之後做電台DJ，一做就10幾年，現在又有兩個年輕人找我開網上頻道。（會定期推出節目？）我不想限定，最重要訪問內容有質素。（會否碌盡人情牌邀請嘉賓？）不需要，現在跟疫情時很不同，有很多來自不同地方的歌手和演員來港宣傳和開騷，之前都訪問了山下智久，不過都有朋友主動話想上來傾偈。（會否搵頭號偶像王嘉爾？）我都很想見他，但他很忙」。