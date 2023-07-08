明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

各有各忙分開灌錄新團歌 姚焯菲期待After Class全員相聚

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）、姚焯菲（Chantel）、吳啟洋及應智越昨日出席「感受澳門樂無限路展」活動。Chantel今年初到新西蘭升學，繼4月返港半個月推出新歌《小出走》後，近日趁假期再回港工作，並前往日本拍新歌MV。昨日她返港後首度出席公開活動，獲大批小菲象（粉絲暱稱）到場支持。她預告After Class將推出新團歌，期待跟眾成員相聚。Do姐近日開設自家頻道節目《The Do Show》，頭炮嘉賓是好友兼經典拍檔周潤發（發哥），她表示如有合適劇本，想再跟發哥合作。

記者：柯美

Chantel趁假期由新西蘭返港，日前赴日本拍攝新歌MV，昨日出席活動，獲不少「小菲象」到場支持；身穿白色露腰裝的Chantel明顯比前瘦了一點，她說沒有上磅，不知瘦了多少，在新西蘭沒刻意減肥，亦沒有節食，可能因為有做運動。談到昨日活動主題，她說：「我很喜歡澳門，記得8年前在當地的水上樂園玩到樂而忘返，我攬住條柱不走，最喜歡玩水上滑梯。」

Chantel日本趕拍MV無時間購物

Chantel表示在日本逗留了4日拍MV，因要趕返港出席今次活動，所以沒時間購物，只買了些食物。談到新歌，Chantel表示屬快歌，無論造型和曲風都有很大突破，跟上首《小出走》截然不同，其他作品亦籌備中，下次想嘗試跳唱。她又透露After Class正灌錄新團歌，但因各有各忙，大家分開錄音，「希望今次可跟所有成員相聚。（會否陪炎明熹睇放榜？）我替她緊張，我陪她的話，我會很緊張」。

Do姐想訪問頭號偶像王嘉爾

Do姐在網上開設個人頻道，頭炮訪問經典拍檔發哥，她表示自2011年《讓子彈飛》上映訪問過發哥後，相隔12年再跟發哥做訪問，若有合適劇本，也想跟發哥再拍電影。

Do姐解釋開設個人頻道是與時並進，「有個團隊搵我，叫我試試。我覺得自己好幸運，以前拍劇集，接着拍電影，之後做電台DJ，一做就10幾年，現在又有兩個年輕人找我開網上頻道。（會定期推出節目？）我不想限定，最重要訪問內容有質素。（會否碌盡人情牌邀請嘉賓？）不需要，現在跟疫情時很不同，有很多來自不同地方的歌手和演員來港宣傳和開騷，之前都訪問了山下智久，不過都有朋友主動話想上來傾偈。（會否搵頭號偶像王嘉爾？）我都很想見他，但他很忙」。

相關字詞﹕炎明熹 應智越 吳啟洋 姚焯菲（Chantel） 鄭裕玲（Do姐）

上 / 下一篇新聞