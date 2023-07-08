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娛樂

預告出席兒子畢業禮會喊到跪地 賴慰玲37歲生日想追個女

【明報專訊】馬德鐘、陳煒、賴慰玲、陳曉華、蔣家旻、吳偉豪及張馳豪等前晚到淺水灣拍攝無綫新劇《非常檢控觀》（暫名）。劇組之前先後為吳偉豪及馬德鐘慶生，前晚輪到今日37歲生日的賴慰玲，眾人送蛋糕和小禮物祝賀。

賴慰玲今年生日，撞正兒子的幼稚園畢業禮，她自認眼淺易感動，怕出席畢業禮時會喊到跪地，笑說要帶備軟墊同行。賴慰玲講生日願望時突然眼濕濕說：「宏大的願望是希望所有小朋友都有自己的父母愛惜，因為近日看報道，知道有些父母對小朋友不好，我覺得心痛。膚淺的願望是祝大家開開心心和身體健康。」她透露有意再做媽媽，「要等我拍完劇，去完旅行後才有時間，如果又有劇拍，就再押後。放心，一日未到更年期，我還有機會，而且我知道這胎一定是女，希望明年可以實現」。

陳曉華表示劇中演員輪流生日，之前劇組想為吳偉豪和馬德鐘製造驚喜，結果被兩人發現，今次她為賴慰玲預備蛋糕，索性不搞驚喜。她完成此劇緊接為另一部新劇開工，沒有時間拍拖，身邊也欠追求者。

陳煒物色細單位投資

馬德鐘化身禮物大使，先送壽麵給賴慰玲及生日禮物給吳偉豪，再補送結婚禮物給陳煒。他稍後拍完此劇，準備到內地及馬來西亞登台，如有時間趁機四周遊覽。陳煒見日圓匯率偏低，心思思想去日本旅行購物，又擔心輻射威脅，想選擇到遠離福島的地方較為安全。有否考慮在海外買樓投資？她有留意香港地產市道，也有興趣入市，想物色一些細單位投資。馬德鐘心儀內地物業，「有次去大連工作，原本看中一個單位，可惜是清水樓，要處理好多裝修問題，最後沒買」。他與太太剛度過結婚30周年紀念，會否送樓給太太當禮物？馬德鐘笑說這幾年大家都過得很艱苦，搵到餐飯食，能夠開心一起過已好好。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕吳偉豪 蔣家旻 陳曉華 賴慰玲 陳煒 馬德鐘

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