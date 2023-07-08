膠粉見面會 魏浚笙拒除衫 Edan爆Anson Lo要千萬禮物

Edan希望第4輯出埠拍攝，想邀請台灣組合五堅情任嘉賓，更希望能與韓國節目《Running Man》合作。對於Jeffrey在節目中為背叛兄弟內疚落淚，Edan說：「傻仔嚟！他一向善良，我也提醒他，玩要去盡啲。」Jeffrey解釋拍攝時感覺失去好兄弟才這樣。Hillary直認是潑婦，「大家熟絡，想玩得放啲」。可擔心嚇親男友洪卓立？她說：「我不會無理取鬧，一齊咁耐都見過晒。」

Edan表示隊友Anson Lo（盧瀚霆）生日，化妝時跟對方碰面，已祝生日快樂及問對方想要什麼生日禮物，「佢話想要價值成千萬的頸鏈，我話唔好玩我啦！500蚊budget自己揀」。

記者：林祖傑