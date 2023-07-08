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娛樂

膠粉見面會 魏浚笙拒除衫 Edan爆Anson Lo要千萬禮物

【明報專訊】「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）、岑珈其、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）昨日到銅鑼灣出席主持節目《膠戰S3》膠粉見面會，即場大玩「吹紙友大戰吹紙員」遊戲，在節目中只有兩秒成績被封「兩雀安」的Edan勝出，一洗污名，拍照時Jeffrey被岑珈其、Hillary拉高衫袖騷「麒麟臂」，惹來粉絲起哄叫除衫，但Jeffrey未有就範。Hillary因玩得出色，被阿正取笑「潑婦」。

Edan希望第4輯出埠拍攝，想邀請台灣組合五堅情任嘉賓，更希望能與韓國節目《Running Man》合作。對於Jeffrey在節目中為背叛兄弟內疚落淚，Edan說：「傻仔嚟！他一向善良，我也提醒他，玩要去盡啲。」Jeffrey解釋拍攝時感覺失去好兄弟才這樣。Hillary直認是潑婦，「大家熟絡，想玩得放啲」。可擔心嚇親男友洪卓立？她說：「我不會無理取鬧，一齊咁耐都見過晒。」

Edan表示隊友Anson Lo（盧瀚霆）生日，化妝時跟對方碰面，已祝生日快樂及問對方想要什麼生日禮物，「佢話想要價值成千萬的頸鏈，我話唔好玩我啦！500蚊budget自己揀」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕徐浩昌（肥腸） 岑珈其 黃正宜（阿正） 膠戰S3 劉沛蘅（Hillary） 魏浚笙(Jeffrey) 呂爵安（Edan）

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