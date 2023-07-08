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娛樂

逾萬神徒迫滿中環海濱賀28歲生日 Anson Lo現身答謝支持感觸落淚

盧瀚霆快閃現身感謝粉絲 談感受時落淚︰係我做得唔好

【明報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日28歲生日，神徒（粉絲暱稱）以「Keep Giving．Keep Loving」為主題，為偶像安排連串應援活動慶生，包括乘搭觀光巴士、來回中環至尖沙嘴的天星小輪、乘坐摩天輪及旋轉木馬，以及食雪糕，一律免費，每處應援點都人頭湧湧好熱鬧。Anson Lo前晚在社交網預告昨午5時現身中環跟神徒見面慶祝，大會實施人流限制，場內有逾千名神徒，場外則有過萬神徒圍觀。Anson Lo在台上感謝神徒支持時感觸落淚，承諾做好作品回報。

記者：林蘊兒

壽星Anson Lo快閃中環海濱摩天輪，親身答謝神徒支持，下午約5時20分乘坐七人車抵達，父母也到場支持，引得全場尖叫。他穿白色長袖冷衫配黑褲，先向神徒打招呼並向眾人說「happy birthday」，稱昨日也是大家的生日。之後又提醒大家要多飲水，對於因他出現引起的混亂表示不好意思。大會工作人員隨即捧出5層生日蛋糕，神徒齊高唱生日歌，又大叫口號。壽星開心切蛋糕及許願，再走近人群揮手及做心心手勢，並與父母溫馨合照。

理解粉絲疲倦辛苦

Anson Lo表示預早告知現身，因覺得每個神徒都應該知道，但因此令大會要實施一些措施，感不好意思。他稱現身10分鐘已全身濕透，像去了游水，理解粉絲辛苦。他回想出道5年來，知道粉絲要跟隨他，有時會感疲倦及吃力，甚至有失望時，「是我做得唔好！一想到有大家在背後的支持便感心甜」。他邊說邊激動眼濕濕想喊，工作人員遞上紙巾，台下神徒大叫「你好好」、「唔好喊」、「我哋愛你」，教主輕抹眼淚繼續分享心底話，「粉絲不斷同我講，提醒我不需要衝得太快，要停一齊停下，要衝一齊衝，無需鞭策自己太緊要。不過這是我性格。今（昨）日應該是開心的日子，好感激你們做了各式的應援，讓更多人認識Anson Lo」。

做好作品報答大家

Anson Lo此時忍不住轉身抹淚，哽咽提到最近在社交網出帖文，寫下與神徒間要互相支援。他稱似沒有為粉絲做任何實質的回報，唯有希望透過做好音樂、劇集及電影來報答大家支持。他預告年底接拍新戲，目前會集中精神做好演唱會。他直認壓力很大，「因好想做好給大家欣賞，正努力學唱歌、練舞及彈琴，好驚做得不夠好。開演唱會前，會出多首慢歌」。活動尾聲，教主感謝父母對他的體諒及支持，又多謝工作人員和神徒的悉心安排。活動全程約30分鐘，他離場時用手機拍照留念，又與神徒自拍，然後揮手道別才登車離開。

逾30警員指揮交通

昨午2時許，逾百身穿整齊粉紅色Tee的神徒，帶備大批應援物聚集中環6號碼頭的巴士站打卡，排隊登上粉紅色觀光巴士。另一部黑色巴士應援Anson Lo新歌《Nah》。現場有逾30名警員指揮交通，大致秩序良好。附近停泊雪糕車，向神徒派士多啤梨雪糕。尖沙嘴碼頭同樣聚集大批神徒，乘渡輪過海來回中環與尖沙嘴，於船上及碼頭範圍內外打卡。

新加坡神徒請假來港

8歲小神徒Ally獲媽咪陪同到尖沙嘴碼頭打卡，她兩年前開始成為神徒，讚Anson Lo唱歌好聽、靚仔及搞笑，希望見到教主真人，祝偶像生日快樂，永遠幸福。來自新加坡的Michelle、Joanne及Moon請假來港，首次參與偶像慶生活動，她們欣賞Anson Lo各方面都好，之前在馬來西亞見過教主，好開心買到演唱會門票。

姜濤上載片段賀壽

中環摩天輪旁劃分粉絲區，以及設小型舞台，一早迫滿逾萬神徒等候，警方派出逾10部警車及半百警員戒備，更暫時封閉摩天輪旁的道路，以防粉絲太多阻塞交通。部分神徒可能因站立太久加上酷熱天氣，有4名神徒中暑。隊友姜濤在社交網上載與Anson Lo工作時的片段留言：「哥，生日快樂，我記得你那天已經很累了。」片中姜濤一時伸手攬Anson Lo，之後又要頭貼頭對望，「hehe味濃」。

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相關字詞﹕神徒（粉絲暱稱） MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）

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