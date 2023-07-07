【開箱】《元素大都會》 水火「畢」容 真心為王

《恐龍大時代》彼得孫執導

《元素大都會》講述元素城住有水、火、土和空氣等不同族人，各有元素特色；其中女主角Ember的父母Bernie和Cinder從鄉下移居至此，並在火族聚居之地找到安身之所，開設了雜貨店，培育獨生女Ember成為接班人，但後者脾氣火爆，Bernie要她控制好情緒才放心交棒。到Ember實習接手，又一次受不了如潮顧客而爆發火焰，結果弄壞水管，水淹地牢，更衝來屬於水元素的市政調查員Wade，報告給屬於空氣元素族的上司Gale知道，Ember店內的喉管錯置，Gale下令店舖必須關閉，在Wade協助下，Gale給Ember時間補救錯誤，若她跟Wade能找到淹水源頭及修正，Ember的雜貨店便不用關閉。其間兩人互相了解，漸生情愫，但「水火」不容的兩種元素，又能否有情人終成眷屬？

此片由《恐龍大時代》彼得孫（Peter Sohn） 執導，故事靈感源於在紐約的成長歲月，他雙親1970年代初由韓國移居美國，正是開了一間雜貨店。《元素大都會》亦很有紐約色彩，除以當地為藍本之外，種族多元也是此片特色之一。Ember和Wade的「火水」之戀，元素相剋，不正是跨種族情緣所能見的戲劇衝突？此片的缺點也正在於此，水與火佔了大多數篇幅，空氣與土變得可有可無。空氣元素而言，Gale已算代表；Ember和Wade要到水底看花，水元素Wade當然無問題，渾身火焰的Ember遇水熄滅怎辦？正是Gale借出空氣讓她享受20分鐘水底世界，這一幕可說是神來之筆。相比之下，土元素只能靠造型可愛的Clod充撐場面，但他也只是偶爾在Ember身邊插科打諢而已。

尋找內心平靜的反思

對比水、土和空氣，片中的火元素怨氣特別大，譬如Ember父母初到元素城，大部分房東甫見他們是火族便立刻關門，完全以貌相人，可算是種族歧視？Ember跟Wade初次出外看球賽，席上火元素民十分稀有，當然電影也有解釋，Ember很羨慕Wade的親和力，及後省悟自己表現是否也是拒人千里的原因？然而Wade母親及兄弟第一次見Ember已十分接受，對她把玻璃碎片重塑成花瓶，更大為讚賞，也發掘了她這方面的才華。Ember家裏剛好相反，不希望她跟外族通婚，排外與被排擠，到底哪個是因哪個是果？反而Wade做好水元素本分，要哭便哭，總是be water，水火不能親吻與擁抱嗎？他就用行動給Ember示範，愛可以衝破障礙，即使極熱化成蒸汽也可復活，這角色比Ember可愛得多；抑或編劇給火元素太多負面標籤，包括離鄉外闖不被鼓勵、對父母不敢道出真實志向，才會造成很多誤解與不必要的衝突？

片中的元素城設計不乏想像力，但色調過於強烈，火元素民的造型也不夠漂亮，實美中不足。有評論認為此片跟彼思另一套廣受好評的動畫《玩轉腦朋友》相近，其實除了以基本情緒設定角色之外，《玩》片無論創意與橋段都要新穎好玩，而且開啓了後來彼思動畫對於尋找內心平靜的一種反思，像不忌諱探討死亡的《玩轉極樂園》或談及重生的《靈魂奇遇記》，莫不如是，《元素大都會》在浪漫喜劇包裝下，也殊途同歸。

上映日期：7月6日