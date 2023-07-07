明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

78歲音樂人服部吉次自爆童年遭尊尼喜多川性侵 木村拓哉被指失廣告有意離巢

【明報專訊】有「日本偶像工廠」之稱的尊尼事務所，創辦人兼前社長尊尼喜多川2019年逝世，有關他性侵旗下藝人傳聞多年來不絕於耳；今年3月，英國廣播公司（BBC）播出紀錄片揭露喜多川性醜聞，多名尊尼事務所前練習生及藝人先後指證喜多川。78歲資深音樂人服部吉次日前受訪稱，他8歲時亦遭喜多川性侵，並持續兩年。尊尼事務所醜聞不斷，旗下「萬人迷」木村拓哉被指受影響，失去廣告合約，因而有意離巢。

文：蘇珮欣

現年78歲音樂人兼演員服部吉次，父親是著名作曲家服部良一；服部吉次日前接受《日刊現代》訪問，透露8歲時遭尊尼喜多川性侵。服部吉次表示其父與尊尼喜多川的父親是工作伙伴，兩人1950年代在美國籌辦演唱會，當時只有19歲的尊尼喜多川亦在美國跟隨父親工作。

音樂監製批評喜多川遭解僱惹不滿

服部吉次透露首次被尊尼喜多川侵犯時年僅8歲，根本不知道發生什麼事，曾向胞姐提及，但從不敢向父母明言。服部吉次稱與喜多川的關係持續兩年，一年大概發生關係約30次。他稱隱瞞不雅事件是大多數人習慣，也是縱容尊尼喜多川的原因。今次他決定公開，因為覺得再不發聲，恐怕今後再沒機會。服部吉次表示曾參與尊尼事務所製作的音樂劇，但無法融入事務所舉辦的「慰勞宴派對」，指派對上將年輕女演員當作服務員看待。

另外，日媒報道，曾遭尊尼喜多川性侵的人不計其數，包括男團「忍者」前成員、現年54歲的志賀泰伸、前Johnny's Jr成員石丸志門等，惹來外界關注。現任尊尼事務所社長藤島Julie景子上月拍片公開道歉，但未能平息眾怒。一直與尊尼事務所合作無間的唱片公司Smile Company音樂監製松尾潔，日前公開批評喜多川後，突遭公司解僱，令外界不滿尊尼事務所的情况加劇。

日媒《cyzo》報道，廣告界逐步棄用尊尼事務所旗下藝人，打算待合約結束後不再與尊尼事務所續約；報道又指日本大集團資生堂原定起用「萬人迷」木村拓哉擔任代言人，雙方今年春天洽談合作時，爆出尊尼喜多川醜聞，廣告商即時打退堂鼓。據報木村不想再被喜多川性侵醜聞拖累，或隨時離巢自立門戶。木村妻子工藤靜香8月推出以筆名「愛繪理」填詞的新歌《勇者之旗》，內容被指暗示木村拓哉有意獨立發展。

相關字詞﹕木村拓哉 尊尼喜多川 尊尼事務所

上 / 下一篇新聞