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娛樂

壓軸對戰 鍾培生技術性擊倒Toyz勝出

【明報專訊】鍾培生與電競玩家劉偉健（Toyz）結怨10年，前晚在台北小巨蛋擺擂台對戰；同場還有其他拳手賽事。大會安排五堅情、樂天女孩、郭書瑤、高爾宣和玖壹壹擔任表演嘉賓，吸引余思霆、ERROR成員193（郭嘉駿）與吳保錡捧場。

鍾培生與Toyz壓軸對戰，僅練習打拳幾個月的後者出場時比較受觀眾歡迎，擁4年拳擊經驗的鍾培生反而被喝倒彩。賽事原定戰6回合，首兩回合雙方未分勝負；富經驗的鍾培生較佔優勢，第4回合擊中Toyz令他倒地，裁判宣布鍾培生以TKO（技術性擊倒）贏出賽事。賽後鍾培生與Toyz擁抱，10年恩怨一筆勾消。

保錡到台灣曬「港普」

保錡受訪表示此行專誠力撐有份參與其中一場比賽的孫生，他一直很留意對方，希望邀請孫生為自己籌備中的新歌擔任MV男主角。保錡笑言不介意大曬「港普」，逗留台灣幾日，自覺普通話有少許進步，「一直很喜歡看台灣的YouTube片，我做綜藝節目都是向他們學習。如果有機會也想試到台灣發展」。保錡不覺得自己似汪東城，自嘲較似八両金，相信沒有台灣人認識他。熱愛跑步的保錡，對拳擊運動亦有興趣，不排除將來轉打拳，取笑隊友之中阿Dee（何啟華）最水皮，有信心擊倒對方。

193大讚賽事緊張值回票價，身穿背心的他大騷結實手臂說：「隊友之中肥仔（梁業）應該最水皮，因為他不夠體能，如果打拳，他可能好快就暈低瞓着。保錡比較大隻，擔心不夠他打，鍾培生也太厲害，驚他打歪我的鼻。如果有人肯付100萬，我都樂意被打，可以做到好戲劇性跌低再起身」。

記者：林蘊兒

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