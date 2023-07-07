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娛樂

王菀之向劇后進發

【明報專訊】王菀之（Ivana）昨日到中環出席主唱的「機場快綫活動25周年」主題曲MV發布會，透露參與拍攝MV勾起好多人生回憶，忍不住眼濕濕，當中想到與感情要好的哥哥分隔兩地居住，經常靠送機、接機維繫感情。王菀之15歲出國升學，父母因擔心她獨自乘長途機，特意寫信交託空中服務員照顧她，難忘跟空中服務員同行的全是四五歲小朋友，當時有點尷尬。

難過偶像李玟離世 遺憾未曾合作

王菀之表示在加拿大讀書時，身邊帶住幾張唱片常陪左右，其中一張是歌后李玟（CoCo）的作品，獲悉CoCo離世感難過，除會為她祈禱，也希望慰問其家人，「入行後未有機會跟她合作感到遺憾，心中對她有仰望眼光，因為她是我偶像」。

近幾年埋頭搞藝術的王菀之很少出街，早前出外旅行，儼如收大禮物，叉完電回港投入拍戲和舞台劇工作，「我已經儲到好多男神周潤發、古天樂、劉德華合照，今次合作舞台劇拍檔是劇帝大師級，所以要求自己做得更加好，但不會忘記每年保持做音樂」。問到是否朝劇后進發？王菀之說：「之前提名過幾次，但沒有攞過獎，我都希望有一日演技進步，能夠達到這個目標，演舞台劇跟拍戲、做音樂一樣，要花時間學習」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕王菀之（Ivana）

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