Jeffrey為打破協議感愧疚,即使已向珈其道歉,情緒仍然低落得在人前流眼淚,要珈其倒過來安慰。Jeffrey在社交平台發文,承認太珍惜「6膠」這段關係,又多謝阿正拍低落淚一幕,寫道:「膠戰一世情不變,all we have is now,因為好在乎,所以好內疚。」膠戰成員紛紛留言,阿正搞笑說:「姐姐錫番ok?」Edan派心心圖笑稱Jeffery好傻,珈其亦派心回應:「Love you。」

娛樂組