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娛樂

犧牲休息無酬付出打造「教主誕」嘉年華 神徒稱盧瀚霆值得被更多人看到

【明報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今日（7日）28歲生日，盧瀚霆國際後援會為教主安排了連串慶生應援，除與民同樂還有慈善活動一起歡度「教主誕」。今次以「Keep Giving．Keep Loving」為題，包括Pop Up Store、「教主」碼頭免費搭天星小輪、免費坐摩天輪和旋轉木馬等。後援會負責人Annie接受《明報》電話訪問，講述一班「神徒」（粉絲暱稱）發揮驚人組織能力，犧牲休息無酬不斷付出，只因覺得Anson Lo對每樣工作都付出2000%努力，後援會也是一樣，用心做好每件事，希望助教主的演藝路，一起變得更強大迎接每個挑戰。

Anson Lo日前收工，凌晨時分驚喜現身Pop Up Store打卡，介紹各展區，又教大家參觀路線，還拍攝即影即有相。「神徒」Annie表示早於去年9月已為「教主」今年的生日慶祝活動構思，一連15日於朗豪坊的Pop Up Store展覽早已展開，除展出Anson Lo的MV戲服，亦有他出道至今所獲的音樂獎座，以及多款應援物品出售，扣除成本後會以「Anson Lo 盧瀚霆」名義全數撥捐10間本地慈善機構，包括兒童癌病基金、無家者同行、點滴是生命、阿棍屋、大樹下、連寵拯救隊、香港救兔之家、環保觸覺、綠領行動和長春社。神徒的熱心與購買力跟支持教主成正比，去年活動籌得近270萬元，期望今年善款數字有更好感績。

請市民免費搭船玩摩天輪食雪糕

教主生日7月7日當天，市民可免費乘坐天星小輪來回尖沙嘴至中環，海濱摩天輪及旋轉木馬皆全日免費乘坐，似邀請大家參加嘉年華會。同日下午1時至4時，以教主生日為主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色雪糕為市民消暑降溫，粉紅色代表神徒，教主喜愛士多啤梨，故請大家食士多啤梨雪糕。

神徒可免費坐人力車觀光巴士，並可另購慈善紀念車票，限量2800套，可在7至8月另選其他日子全日免費乘搭。Annie說：「今年安排的慶祝活動好豐富，隨疫情過去，希望大家開心玩一日，Anson Lo曾說他的生日就是大家的生日，就是想看到大家開心的笑容。」

各地神徒自發做善事傳愛心

盧瀚霆國際後援會的Instagram粉絲逾11萬，神徒遍佈世界各地，Annie透露目前付費會員逾萬，除香港神徒，還有亞洲、歐洲與美加等共11個地區。6月開始各地的神徒發揮正能量傳播愛心，在自己社區做不同的探訪或捐贈活動，為教主慶生外也拉近大家的距離，神徒參與這些活動後的反應很好，覺得很有意義，感受到追星之餘，對社會也有貢獻。

盧瀚霆國際後援會成立5年，Annie透露5年前不太多人認識MIRROR或Anson Lo，直至兩三年前多人留意，爆紅後，粉絲人數是幾何級暴增，初時確實不容易應付，原本的計劃也要延期。入會人數增多，要多花時間處理，以及安排交收等。

盼與教主一同變強大迎接挑戰

籌備活動時間、場地與資源皆有限制，一班神徒是放工或放假，犧牲休息時間到後援會幫手，Annie說：「唯有大家密啲手去做，希望後援會運作更暢順，粉絲知我們是用心經營。也希望大家體諒我們的苦况，其實他們也很包容，有時還會送小禮物給我們。」問她無酬付出為什麼？她笑說：「因為愛囉，覺得Anson Lo努力應該被更多人見到。」

Annie稱Anson Lo值得欣賞是他對每樣工作付出2000%努力，後援會也是一樣用心做好每件事，希望幫助教主行他的演藝路。大家繼續支持Anson Lo，同樣支持後援會，一起變得更強大迎接每個挑戰。

娛樂組

相關字詞﹕盧瀚霆國際後援會 神徒 盧瀚霆（Anson Lo）

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