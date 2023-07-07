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娛樂

憑《臥虎藏龍》華裔女歌手首登奧斯卡 導演李安難忘李玟上台前說要拚命唱

【明報專訊】李玟（CoCo）今年出道30周年，過去她在樂壇創出驕人成就。1975年在香港出生的李玟，9歲移民美國，1993年回港參加無綫《新秀歌唱大賽》奪得亞軍，簽約華星唱片，翌年在台灣發行首張個人專輯《愛就要趁現在》正式出道並走紅。李玟之後推出多張專輯，是首名華裔女歌手進軍美國歌壇，並於全球發行英語專輯；亦是首名在NBA籃球賽中演唱美國國歌，以及首名獲邀在美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會的華語歌手。

2000年李玟為李安執導電影《臥虎藏龍》演唱主題曲《A Love Before Time》，《臥虎藏龍》當年在全球獲得極高評價，奪第73屆奧斯卡最佳外語片，《A Love Before Time》亦獲奧斯卡最佳原創歌曲提名，她因此成為首名登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華裔女歌手。李玟演唱的歌曲中，1998年推出的《DiDaDi》獲獎無數，包括榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。

聞離世感震驚

李安對於李玟離世，前晚透過助手回應：「聽聞李玟的消息，非常震驚。印象中她是那麼一名開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅，臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說，『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！』」李安最後說：「懷念她」。

娛樂組

相關字詞﹕李安 李玟(CoCo)

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