憑《臥虎藏龍》華裔女歌手首登奧斯卡 導演李安難忘李玟上台前說要拚命唱

2000年李玟為李安執導電影《臥虎藏龍》演唱主題曲《A Love Before Time》，《臥虎藏龍》當年在全球獲得極高評價，奪第73屆奧斯卡最佳外語片，《A Love Before Time》亦獲奧斯卡最佳原創歌曲提名，她因此成為首名登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華裔女歌手。李玟演唱的歌曲中，1998年推出的《DiDaDi》獲獎無數，包括榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。

聞離世感震驚

李安對於李玟離世，前晚透過助手回應：「聽聞李玟的消息，非常震驚。印象中她是那麼一名開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅，臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說，『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！』」李安最後說：「懷念她」。

娛樂組