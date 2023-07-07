明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

憶華星年代同為歌唱理想奮鬥 過來人鄭秀文懂抑鬱症痛苦

【明報專訊】圈中人緣甚佳的李玟（CoCo），突然離世消息震驚演藝圈，中港台藝人紛紛在社交網發文悼念，包括鄭秀文、成龍、周星馳、黃曉明、王力宏、蕭亞軒、李冰冰、周杰倫、蔡依林等。鄭秀文（Sammi）跟CoCo同是參加《新秀歌唱大賽》出身，Sammi亦曾受情緒病困擾，她分享昔日與張崇基、張崇德、梁漢文等合照，說很難一下子接受CoCo離世的消息，感到難過，「抑鬱症的痛苦，我明。」她回想在華星時期與CoCo合作，為歌唱理想奮鬥。2019年CoCo擔任Sammi演唱會嘉賓，兩人深深擁抱並合唱二人版本的《給最傷心的人》，她謝謝CoCo送她這份美麗回憶，大家會記着CoCo留下的美好。

成龍讚是天生的明星

跟CoCo同屆《新秀》的張崇德與張崇基當年獲冠軍，張崇德分享當晚CoCo在後台恭喜他們的合照，說對方比他們笑得還開心。2015年他們邀請CoCo做演唱會嘉賓，「早已是國際天后的你一口答應。你就是那麼善良的一個人」。另一《新秀》出身的梁漢文稱看着CoCo入行，得悉噩耗好震驚，眼中的CoCo多年來都是好開心好活躍和樂觀健談。

成龍稱Coco是天生的明星，「擁有那麼厲害的天賦和獨特的個人風格，你的嗓音、舞蹈和陽光般的笑容，影響了無數的人。你帶給這個世界很多很多。天上從此又多了一顆星，願那裏再無病痛。安息」。陳法拉2014年與CoCo拍攝癌症基金會活動宣傳照，法拉留言︰「願世界記住你的微笑、你的才華和你的積極影響。抑鬱症是一種真正的疾病，我們不能忽視，尋求幫助並支持，愛你周圍的人。」hashtag了cocolee。容祖兒分享與CoCo的黑白合照說︰「真的好難過，難以接受。願CoCo遠離痛苦，一路好走！」周星馳上載CoCo昔日舞台照，留言「懷念」。

林俊傑嘆樂壇痛失具代表性歌手

黃曉明表示認識的CoCo一直像小太陽一樣照耀着周圍所有人，每次被她的笑容感染，對朋友的事永遠義不容辭，堅強樂觀好像沒什麼可以打倒她，「現在想起來，她是希望大家都能開開心心的，所以才會選擇將痛苦都藏在心底，將陰影都留給了自己。CoCo，希望你好好休息，一路走好。我們大家都很愛你，我們會永遠想你的！」李冰冰說：「太難過了，尊重逝者！願天堂沒有痛苦。」

林俊傑表示失去敬愛的朋友心情好痛，「真的好痛。感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈。世界從此又殞落了一位極具代表性的歌手與藝人。親愛的CoCo（我們的音樂戰士），失去了你，音樂宇宙將不再如昔。我們會非常想念你！」蕭亞軒說：「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后，她是我的啓蒙老師，從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛……」蔡依林：「R.I.P，永遠記得燦爛笑容的你。」楊丞琳：「我的第一個偶像，我的榜樣，總是用溫暖鼓勵對待後輩，真的真的很心痛。」

娛樂組

相關字詞﹕惠英紅 周星馳 成龍 鄭秀文 李玟(CoCo)

上 / 下一篇新聞