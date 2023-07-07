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娛樂

丈夫Bruce趕及回港見最後一面 李玟去年患乳癌 胞姊指非輕生原因

【明報專訊】歌后李玟（CoCo、原名李美林）受抑鬱症困擾，周日（2日）在住處輕生送院，延至前日離世，終年48歲。依照政府規定遺體需解剖釐清死因，李玟喪禮預計8月舉行。有消息指李玟在家中割脈，她的二家姐李思林接受《明報》訪問時否認，希望大家不要胡亂猜測。她承認李玟去年患乳癌，表示妹妹已做切除癌細胞手術正在康復，絕對不是輕生原因。傳跟李玟正辦理離婚手續的外籍富商Bruce Rockowitz昨日出訃聞，表示李玟是「摯愛的妻子」。李思林透露Bruce趕及回港見李玟最後一面，現在大家互相支持。

李玟本月2日在住處輕生，李思林前日公布胞妹死訊，透露李玟數年前患上抑鬱症，長時間與病魔抗爭，近日病情急轉直下，當日在住處輕生後送院一直昏迷，經搶救及治療，於前日與世長辭。之後有消息指李玟當日下午突然從浴室衝出，左手流血，前臂靠近手腕處有割傷，送院時沒有呼吸和脈搏，之後恢復呼吸、脈搏和意識。警方在浴室的水槽旁邊發現一把沾有血迹的指甲刀鉗。

Bruce不捨「摯愛的妻子」

李玟離世後，有不同的消息傳出，有指李玟與丈夫Bruce正辦理離婚手續，之前傳出Bruce三度出軌，據知李玟近年已搬離昔日愛巢。傳聞李玟輕生當日Bruce不在港，當收到消息後翌日即時回港。另有稱李玟除飽受抑鬱症困擾，原來半年前患上乳癌，幸發現得早，及時割去腫瘤，毋須接受化療。不過李玟為了不讓年邁母親擔心，一直未敢告之，只有姊姊知道，並獨自入醫院做手術，已分居的外籍富商丈夫Bruce當時正在外遊。李玟被指早已立下遺囑，將約10億港元遺產交給母親。

據悉Bruce聯同兩女及李玟兩姊在今日報章刊訃聞，內容中對李玟離世感到悲痛及不捨，形容李玟是美麗善良，才華橫溢，摯愛的妻子，深受家人及親人愛戴。

擬兩岸三地舉行追思會

李玟由於非病逝，李思林向傳媒表示香港政府規定遺體需解剖釐清死因，預計需時4至6星期，因此李玟的喪禮預計8月舉行。家人計劃分別在香港、內地及台灣為李玟舉行追思會，讓3地粉絲能送別偶像。據知李玟喪禮將採用佛教儀式。

胞姊否認李玫割脈

李思林昨日接受《明報》訪問，否認妹妹割脈，但未有透露實際情况，「希望大家不要胡亂揣測，不是割脈。對一個那麼正能量的人來說，她的肉身雖然已不在，但靈魂知道後也會不開心。不要將她的不快樂，變成是非炒作」。她承認李玟去年患上乳癌，但已切除所有癌細胞，正在康復，因此癌症絕非胞妹選擇輕生原因，「她在IG（Instagram）曾說自己是很努力、不放棄的戰鬥勇士。她沒透露為何身上掛了一個引流袋，其實她當時剛切除了腫瘤」。

對CoCo突然輕生離世，李思林難忍傷心哭說︰「我一直身體力行想幫到妹妹，想作為一個好榜樣。我現在很心痛，覺得自己根本沒有好好作為榜樣，很心痛。我很希望能證實給她看，無論有幾困難，只要她努力朝着自己最愛做的事，有一天可以走出情緒低谷。我沒想到，我沒達到自己身為家姐的好榜樣，我真的很心痛。」

有傳李玟與Bruce原定本月正式離婚，問李思林一家人與Bruce的關係如何？她說︰「目前在這個困難情况，大家互相幫忙。我沒權利讓任何人出席或不出席喪禮，更何况於現在這個困難時期。我們會互相支持，這很重要。」她表示李玟被送入院後，醫生已指救不救的結局都一樣，但為了已80多歲的母親及讓Bruce能趕及見最後一面，只要有一線生機，也想盡力拯救，「我覺得重要的是妹妹想見的人都在。當時Bruce正趕回來，我希望起碼最基本可以等到他回來」。

遺產不知多少 不會以李玟名義募捐

至於李玟是否立下遺囑將10億遺產留給母親？李思林說︰「她有那麼多錢麼？我不知道，因我們的生活很簡單。她的錢向來由母親處理，我不覺得會有任何改變、爭論或會有人不同意。」

李思林昨日在社交網稱有不法分子藉李玟逝世一事「籌集慈善資金」疑騙財，她強調與家人不會進行任何形式的籌款活動，也不會以李玟的名義發行任何紀念產品，家人將保留追究這些人的合法權利。李思林接受台灣傳媒訪問時提及鄭欣宜，說李玟患病仍掛心欣宜：「她說她不快樂，我想幫幫她。」

娛樂組

相關字詞﹕李思林 李玟（CoCo、原名李美林）

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