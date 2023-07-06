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娛樂

盼再跟尹光合唱 Kakit認為《造星V》10強實至名歸

Kakit跟大前輩尹光鬥Rap 力撐《造星V》不存在做馬
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【明報專訊】尹光、黃正宜（阿正）及《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit）昨日出席米線連鎖店活動。尹光將經典金曲《少理阿爸》改編成《譚仔撈米線》，與兩後輩即場Rap，氣氛歡樂。尹光讚Kakit的Rap和跳舞厲害，「我看好Kakit，他在《造星V》入到20強已很厲害，19歲前途無限。我剛好調轉，差不多80歲，但我很喜歡與後生jam歌，學到很多新東西，人都變得後生」。早前AI尹光翻唱其他歌手歌曲熱爆，尹光說唱得不錯，似他七八成。現時科技連樣貌都可以模仿，呼籲大家不要亂信而誤墮騙案。

Kakit笑稱前輩尹光很百厭，自細聽對方歌曲長大，希望未來有機會再合唱。Kakit在網上專頁的「觀眾投票20強民意排名」第3名，不少網民替他未能躋身10強不值。Kakit說落敗後收到大家海量的鼓勵信息，很感恩。他輸給好兄弟Ash（盧信宥）很舒服和值得，未來會給自己一年時間嘗試闖娛樂圈。身旁的尹光鼓勵說：「失敗乃成功之母，你現在已成功了，你是他的阿媽啦。」

《造星V》導演曾偉樂（阿樂）日前撰長文揭參賽者阿澤（鍾澤誠）品行，惹來網民熱議。Kakit稱有看過該篇文，但始終是隔籬組的事，他較少接觸不清楚。對於網民質疑10強抽籤對決造馬，優待王鋒抽中實力相對較弱的阿生（尹澤生）對戰，Kakit認為抽籤講命運，他不覺阿生表演較差，只是評判和大眾口味不同，不存在造馬。

可覺得王鋒是內定冠軍？他說：「相信觀眾的眼睛是雪亮，現時入到10強的人，我覺得全部都是值得。」事件讓外界覺得參賽者在比賽過程中為贏不擇手段，爾虞我詐，Kakit自言在比賽中，很專注自己的表演質素，沒理會也沒參與是非。他身處比賽半年，完全沒感受欺凌這兩個字發生，全部人都很惜Kingston（黄昱翰）。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit） 黃正宜（阿正） 尹光

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