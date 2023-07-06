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娛樂

靠音樂走出抑鬱陰霾 姜麗文自爆10年曾三度想輕生

【明報專訊】姜麗文早前應邀參與「香港精神健康動力基金會」主辦的健康資訊項目，與3名精神科專科醫生拍片，訴說過去10年患抑鬱症的心路歷程。姜麗文透露在情緒最低落時，不止一次出現自毀念頭，「我回想其實有3次，考慮或者想試圖輕生。有一次我正等待過馬路，會覺得『為什麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢。』最嚴重時真的寫了信，準備說再見」。幸好在她崩潰時，有音樂相伴，「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別時我便寫歌，把情緒記錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大幫助。就算其他人放棄我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊」。

姜麗文因失戀而觸發抑鬱症，當初她什麼也不知道，覺得失戀就是睡不着、不開心。過了數個月愈來愈黑暗，無論發生什麼事，都不會感到開心，甚至信心與自我價值全失。那時為工作，她對鏡頭強顏歡笑，一停機便哭不停，在拍攝場地控制不到自己情緒，便知道很嚴重，要找醫生幫忙。她這些年努力面對抑鬱症，情緒有高有低，又積極了解抑鬱症，以及近年開始服藥，就算仍會出現負面情緒，但已學懂如何應對。

姜麗文稱有兩個秘訣，「第一設立一個數字系統，與最熟悉的朋友或親人分享。當我不開心或生病時，不用說和解釋太多，只需要用數字4、7或2等，他們很快知道我的情况。第二個秘訣是用擬人法處理抑鬱症，叫它做Borat，我把抑鬱症當一個人，當它是前男友，或者很不喜歡的朋友。每次生病時腦袋跟我說『你真的很醜』、『你真的不值得被愛』，我就可以不去想我的病，我可以想是這個人最壞、最喜歡說謊」。她在片中提到父親、兄長與丈夫，如何一次又一次助她擺脫抑鬱症的控制，以及她身為抑鬱症患者的第一身感受。

娛樂組

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