靠音樂走出抑鬱陰霾 姜麗文自爆10年曾三度想輕生

姜麗文因失戀而觸發抑鬱症，當初她什麼也不知道，覺得失戀就是睡不着、不開心。過了數個月愈來愈黑暗，無論發生什麼事，都不會感到開心，甚至信心與自我價值全失。那時為工作，她對鏡頭強顏歡笑，一停機便哭不停，在拍攝場地控制不到自己情緒，便知道很嚴重，要找醫生幫忙。她這些年努力面對抑鬱症，情緒有高有低，又積極了解抑鬱症，以及近年開始服藥，就算仍會出現負面情緒，但已學懂如何應對。

姜麗文稱有兩個秘訣，「第一設立一個數字系統，與最熟悉的朋友或親人分享。當我不開心或生病時，不用說和解釋太多，只需要用數字4、7或2等，他們很快知道我的情况。第二個秘訣是用擬人法處理抑鬱症，叫它做Borat，我把抑鬱症當一個人，當它是前男友，或者很不喜歡的朋友。每次生病時腦袋跟我說『你真的很醜』、『你真的不值得被愛』，我就可以不去想我的病，我可以想是這個人最壞、最喜歡說謊」。她在片中提到父親、兄長與丈夫，如何一次又一次助她擺脫抑鬱症的控制，以及她身為抑鬱症患者的第一身感受。

娛樂組