《造星V》Kingston澄清無被欺凌 白水控訴導演改有味花名

Kingston貼隊員合照以示團結

阿樂文中力數阿澤幾宗罪，包括虛報是主題樂園工程師、邀功並自詡比Tsoul（田曜誠）更勝任做隊長、出賣節目組；還有來自馬來西亞的參賽者Kingston遭隊友欺凌等。不過Kingston前晚發文否認，寫道：「我真的很開心，能來到《全民造星》認識到那麼多又厲害又很能照顧我的哥哥們，在此期間也都完全沒有被人欺負或霸凌，我的家人朋友還有戰羊們可以完全放心了，我愛你們所有人。」並附上紅組隊員合照以示團結。

曾與Kingston、阿澤和Tsoul同組演出的白水（梁偉泉）亦不吐不快，他先轉載Kingston反駁導演的說法，並說：「所以文章的真確性，請自行判斷。Thank you Kingston，還了我們一個清白。」之後他自爆曾遭樂導演語言欺凌，表示有件事放在心裏差不多5個月，原本打算息事寧人，但既然對方講起欺凌一事，他詢問完不同朋友意見後，決定講出來，「2月8日60強Round 2比賽的自選項目綵排那天，你當住全部人面前用我個名講笑，幫我改名，叫我X水？」

白水感侮辱 出聲表達不滿

白水續說那天是在記者會之前的一兩日，幕後人員在討論造星囝囝fans club名，「你（樂導演）突然見到我就講埋我一份，你當住大家面前用我的名字講笑，話︰『我諗到喇，你就叫X水啦，咁啲fans一見到你就會對住你嗌X（Hi）水，係咪改得幾好啊X水？』當刻你講完，全部人圍住我在笑，那時我覺得很不舒服、有種被侮辱和被欺凌的感覺。我有提出『我唔鍾意呢個名，可唔可以唔好再講。』在場有幾多人聽到，你知我知。」最後白水再暗諷阿樂，「希望你可以想清楚自己講過什麼，同時再想想自己做過什麼。『至於邊個欺凌，似乎呼之欲出』」。《明報》就事件向《全民造星V》監製許敬麟了解，他只簡單回覆：「了解當中，暫時沒有回應。」

娛樂組