李玟輕生離世 終年48歲 胞姊李思林：她不再受抑鬱症煎熬

娛樂組

李思林昨晚在社交網發出李玟（CoCo）離世消息，「致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息，CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。

感恩上天賜予善良妹妹

李思林提到2023年本應是CoCo出道30周年，「29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這老人家祈福，同時也給我們時間和私人空間去療傷！最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願──讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！Carol & Nancy 泣告」。

據了解，48歲李玟與丈夫結婚12年，自2019年來關係惡化，故於去年10月起搬進中區四季酒店的服務式公寓，李玟母親、兩胞姊及印尼工人則居住在山頂白加道2號摘星閣。據了解，李玟自2019年起被診斷患有抑鬱症，今年2月接受了腿部手術，並服用了醫生處方的肌肉鬆弛劑藥物，並沒有自殺傾向。據了解，李玟上周五起因身體不適在醫院住院一天後，在胞姊摘星閣家中暫住數天。

暫住姊家數天 浴室衝出左手流血

周日下午1時，李玟與母親及兩胞姊在家中共晉午餐，然後前往沐浴。當她在浴室時，工人及胞姊見她正常並有反應。下午3時半，工人正在3樓打掃時，李玟突然從浴室衝出，左手流血。工人報案後，下午4時許，李玟在其中一名胞姊和警方陪同下，被送往瑪麗醫院，當時沒有呼吸和脈搏，前臂靠近手腕處有割傷。至傍晚近6時，李玟恢復了呼吸、脈搏和意識。

警方在浴室裏沒有發現遺書或藥物。在浴室的水槽旁邊發現了一把沾有血迹的指甲刀鉗，並在李玟家中的隨身物品中發現了13粒抗抑鬱藥。

網上流傳給粉絲最後錄音留言

昨晚網上流傳一段稱是CoCo給粉絲的最後錄音留言，「中華玟迷聯盟」微博於7月2日下午1時上載一段據說是CoCo的語音，CoCo說：「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，然後，你們做我的後盾，我會加油。那這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們喔！愛你、愛你，謝謝你們的禮物，非常漂亮。」

CoCo 9歲移民美國，1993年回香港參加《新秀歌唱大賽》奪得亞軍，簽約華星唱片，1994年6月15日在台灣發行首張個人專輯正式出道並走紅。1999年發行首張英文專輯《Just No Other Way》，全球銷量達200萬張；2001年演唱歌曲《A Love Before Time》獲得第73屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱。

疑不堪婚變打擊 暴瘦惹人擔心

CoCo與外籍富商Bruce Rockowitz於2011年結婚，當年豪擲1.5億元打造一連兩日豪華婚宴，成為城中熱話。二人結婚近12年，其間曾傳出Bruce疑有婚外情，CoCo曾在社交網發文暗示不開心，但未有詳細解釋，及後貼相證夫妻關係未變。今年初有傳Bruce被發現第3次出軌，CoCo被指搬離昔日愛巢，夫妻正分居。她疑不堪婚變打擊，健康出問題暴瘦惹人擔心。CoCo今年2月在社交網撰長文首次透露自己左腿自幼有缺陷，這些年唱跳都是靠右腿支撐，去年工作時不慎受傷壓住神經線，要接受治療重新練習行路；5月時她曾更新微博宣傳歌曲。

防止自殺求助熱線

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