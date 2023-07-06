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娛樂

捲黃子佼爆藝人涉毒風波 阿雅公開驗毒報告證清白

【明報專訊】台灣著名主持黃子佼早前被爆涉性騷擾及涉騙女生影裸照，他為事件拍片承認及道歉後，還大爆逾10藝人醜聞，當中提及多名藝人涉不良嗜好。柳翰雅（阿雅）當時捲入風波，她隨即發聲明否認：「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規。關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器護自己的正當權益，特此聲明。」

阿雅的工作室微博昨日公開她在內地的驗毒結果，毛髮和尿液中都未測出69種毒品。阿雅工作室發文：「阿雅日前遭到無端指控，為了進一步讓信任和關心阿雅的朋友放心，阿雅於2023年7月4日回京當天就前往權威檢測機構進行了毛髮及尿液檢測，相關檢測報告如下。清者自清。在這裏我們重申，阿雅從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，始終嚴守法律法規。感謝所有朋友們，你們的信任不會錯付。最後，祝大家都能平安，健康！」阿雅轉發帖文並寫道：「感謝支持和相信我的朋友們，在紛擾中選擇信任，彌足珍貴。穿過鼎沸人聲，願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡壘。」不過有網民質疑黃子佼爆料是指20多年前的事，阿雅的驗毒報告是證明她現在沒有涉毒。

孟耿如抱女現身畫展露笑顏

黃子佼老婆孟耿如之前稱會陪伴老公彌補錯誤，她為此辭演新戲《省省吧！我家富貴發》。事件爆出至今半個月，孟耿如的畫展「ARU幻夢星空」7月8日如期開幕，孟耿如的經理人已表明她不會出席。不過孟耿如前日現身畫廊參觀，其姊拍下照片上載社交網，見孟耿如戴着帽抱着女兒，在畫作前露出笑容。

娛樂組

相關字詞﹕阿雅 黃子佼

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