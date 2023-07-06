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紐約法院批准離婚 為錢隔空罵戰 李靚蕾否認得龐大財產 王力宏感無奈

【明報專訊】台灣歌手王力宏與前妻李靚蕾2021年12月爆離婚風波，王力宏被指出軌、召妓等，形象盡毁，至今年初才正式復出。兩人就離婚及撫養權等問題鬧上法庭，分別在台灣及美國打官司。昨日台灣傳媒報道王力宏與李靚蕾在美國判定離婚獲准，但傳出王力宏是起訴離婚原告，需替李靚蕾負擔約百萬新台幣律師費。李靚蕾對此感不滿，透過律師強調王力宏是「過錯方」，是必須賠償訴訟的律師費用。雙方隨即隔空爆發罵戰。王力宏的律師爆李靚蕾取得龐大財產，又額外要求逾千萬美元；李靚蕾再發聲明反駁，稱沒有攞過王力宏一毛錢的財產後，王的律師還擊斥對方顛倒事實，透露王力宏心情很無奈。

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王力宏與李靚蕾的離婚官司持續多時，昨日有指二人在美國的官司有結果，紐約法院日前判定離婚獲准，結束8年婚姻。有台灣報道由於王力宏是起訴離婚的原告，因此需負擔對方律師的訴訟費用，金額估計逾百萬新台幣。李靚蕾對此透過律師陳建州駁斥報道，「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，並不是因為王先生是原告，所以才需要負擔律師費用，是法院白紙黑字寫明的事實，不容任意扭曲」。

傳「龐大財產」達6億新台幣

王力宏的律師葉偉立回應：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事上有任何過錯，而是基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。」

葉偉立稱李靚蕾依離婚協議書已取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美元的鉅額主張，導致審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。有傳所指「龐大財產」是6億新台幣（約1.5億港元）。

現居所仍是王力宏名下

李靚蕾對於王力宏律師的言論，再透過律師發出聲明，狠批有人公然造謠，「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有指控，實在感到不可思議」。聲明指李靚蕾由始至終都主動放棄爭取任何屬於王力宏的財產，沒有因離婚取得對方任何一毛錢的財產，就連王力宏2021年12月20日在道歉文稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子仍是王力宏名下，沒有過戶給李靚蕾。李靚蕾亦從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張，審理時間延長真實原因，是王力宏去年7月6日美國官司敗訴後，同年8月5日向美國法院提起上訴，同月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

列出要逾千萬美元原因

王力宏的律師葉偉立還擊，「避重就輕、顛倒事實，甚至移花接木，一向是李小姐慣用的手法，竟可反過來指責」。他透露王力宏心情很無奈。對於李靚蕾強調沒有取得王力宏任何一毛錢，聲明表示：「李小姐在離婚協議書分得的財產，是婚姻中王力宏先生用自己的資產全數出資，如果這樣還叫沒有分財產，那李小姐分得鉅額的投資帳戶資產和加州房產，哪一個是李小姐自己出資？另依離婚協議書，吾彊房產已無償供李小姐居住，且李小姐在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了？」

至於李靚蕾否認在美國訴訟中額外提出逾千萬一事，「請問李小姐要求提前支付750萬美金的家人及教育費用，要求支付股票帳戶市場損失近260萬美金，哪一個不是額外請求？是不是加起來逾千萬？更荒謬是，所謂教育費用是李小姐以家人的名義，要求王力宏先生資助李小姐自己的補習班。王力宏先生不捨已屆學齡家人遲遲未能進入合法學校體系就學，已向法院聲請讓家人合法就學，最後期待李小姐可以遵守美國的離婚判決，並遵守台灣法院裁定，維護家人最大利益」。

相關字詞﹕李靚蕾 王力宏

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