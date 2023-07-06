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娛樂

西野七瀨山田裕貴半同居 拍劇擦出愛火 打機培養感情

【明報專訊】現年29歲的《新．幪面超人》女星西野七瀨，2018年脫離日本女團乃木坂46後，終於可以放膽拍拖。據日本雜誌《女性Seven》昨天報道，她跟《東京復仇者》32歲男星山田裕貴因合演綜藝節目和劇集，鬧出戲假情真，現已發展至半同居關係，對於戀情曝光，他倆所屬事務所均以藝人私生活為由，拒絕作出回應，令到緋聞甚囂塵上。

據《女性Seven》報道，西野七瀬與山田裕貴相識兩年，2021年7月合演綜藝節目《LIFE!》短劇時，西野以為男方年紀比她小，對他的開朗、溫柔個性留下良好印象。同年二人再度合作，參演日劇《秘密內幕～女警的反擊～》，拍攝期間關係變得親近。

據知情人士透露，當時二人尚未交換電話號碼，卻因喜愛玩網上遊戲，一邊打機一邊聊天。其後山田主動向共同朋友索取西野的聯絡方式，二人開始私下約會，並於今年初正式拍拖。據報西野早已表明有結婚的打算，山田亦大方向身邊親友透露與西野的情侶關係。

事務所未否認戀情

5月上旬，《女性Seven》記者目擊西野收工後，獨自乘坐的士前往山田的東京寓所；同月22日即西野29歲生日前夕，再被拍得收工後趕赴男友家。另外，山田亦被發現手持疑似盛載蛋糕和禮物的紙袋回家，相信是為女友慶生。

消息人士又透露，西野與山田早已過着半同居生活，兩人雖然工作繁忙，拍拖時間不多，但為爭取見面，盡量提早回家。西野和山田所屬事務所未有否認戀愛傳聞，僅表示不會干涉藝人私事，由他們自行處理。

自2011年以乃木坂46成員出道，西野先後7度擔任該組合的單曲主唱，隊中人氣極高。2018年「畢業」離隊後轉戰戲劇界，曾拍日劇《輪到你了》、《言靈莊》等，近作是春季劇集《朱古力醫生》及電影《新．幪面超人》，最近落實參演10月開播的秋季日劇。

山田亦是藝能界的搶手貨，曾在日版《那些年，我們一起追的女孩》飾演「柯景騰」角色，又參演《東京復仇者》、《鋼之鍊金術師》等電影系列，巧合地他亦主演春季日劇《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》。

出席《王者天下3》首映

提起山田裕貴，前晚出席新片《王者天下3 命運之炎》東京首映禮，此片將於本月28日開畫，同場還有山崎賢人、吉澤亮、橋本環奈、清野菜名、大澤隆夫及佐藤浩巿等，陣容相當鼎盛。大會亦邀請4000名觀眾先睹為快。《王者天下3》以春秋戰國時代為背景，講述少年阿信夢想成為天下大將軍的故事，扮演阿信的山崎賢人表示，拍攝此系列已有4、5年，「阿信」佔據其演藝人生的大部分，感覺自己與角色已融為一體。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕王者天下3 命運之炎 拍拖 山田裕貴 西野七瀨

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