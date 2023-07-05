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娛樂

新片悉尼首映禮撞正61歲生日 湯告魯斯喜獲煙花賀壽

【明報專訊】為了宣傳《職業特工隊》電影系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One），身兼監製和主角的湯告魯斯（Tom Cruise）先後到過羅馬、倫敦及首爾等地，前日移師澳洲悉尼舉行首映禮，當天正值阿湯61歲生辰，電影公司大放煙花為他賀壽，令他笑逐顏開。《職工7》本周六（8日）率先在香港及澳洲開畫，美國和內地分別在本月12及14日公映。

《職業特工隊：死亡清算上集》前日黃昏在雪梨會議展覽中心舉行首映禮，導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）與一眾主要演員包括湯告魯斯、希莉艾維（Hayley Atwell）、「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）及西蒙柏奇（Simon Pegg）盛裝亮相，一向親民的阿湯更提前數小時抵達現場，為守候紅地氈兩旁的粉絲簽名和拍照，其中一名粉絲展示寫上「阿湯生日快樂，請停步跟我合照」標語，成功吸引偶像目光，令她願望成真。

生日蛋糕冒煙扮炸彈

阿湯上月在韓國宣傳期間，透過社交媒體上載他跟導演基斯杜化麥格里手執戲票，分別站在新片《Barbie芭比》（Barbie）、《奧本海默》（Oppenheimer）及《奪寶奇兵 命運輪盤》海報前合照，藉此為本月開畫的競爭對手打氣。前日有澳洲傳媒舊事重提，阿湯表示稍後將會入場欣賞《奧本海默》及《Barbie芭比》，以實際行動支持荷李活片。

前日正值阿湯61歲生辰，雖然天公不造美，晚上雨點紛飛，但無阻電影公司送上驚喜，在首映禮上大放煙花，落力為他慶生，他跟拍檔駐足欣賞，臉上忍不住露出興奮又滿足笑容。除此之外，大會又送上印有新片名稱的黑色蛋糕，並由西蒙柏奇推到「壽星公」面前，原來蛋糕內有乾坤，模仿炸彈設計，阿湯一切開即冒出白煙，為他帶來驚喜不斷。

西蒙柏奇「螳螂女」行沙灘

為了宣傳新片，眾星馬不停蹄穿梭歐亞各地，無論精神或肉體都消耗甚巨，前日有狗仔隊偷拍到寶姬曼迪夫和西蒙柏奇偷得浮生半日閒，趁首映禮舉行前夕，先到悉尼著名的邦迪海灘享受陽光和午餐。

他倆在大批工作人員陪同下，穿著一身便服抵達海灘，53歲的西蒙隨即脫下牛仔外套，露出充滿紋身的雙臂，興高采烈地跑到海邊拍照；37歲的螳螂女則悠閒得多，安靜地坐在沙灘上曬太陽。

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