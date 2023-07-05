旗下公司被指挪用MIRROR作品詐騙 前DJ凌志灝交代事件 向新城請辭

家人員工同被起底

凌志灝表示事件影響到家人、同事及其家人、新城電台與各個品牌等，特此向各單位道歉。他詳述事件起源於舊員工以外判身分接拍化妝品牌廣告後，誤將相片放到其公司網站，後來收到廣告公司發出律師信追究，他已經即時將相關照片下架、出道歉信及作出賠償，事件在今年初和解。至今年6月，有人翻出舊事炒作，同時網上出現大量假帳戶抹黑及欺凌，其家人、員工均被起底，有感生命受威脅，故要開記者會交代事件始末，下一步會報警及採取法律行動，因涉及起底、誹謗，以及不誠實使用電腦。

凌志灝稱新城電台及其DJ工作也受到影響，他已於上周五向新城辭職，即時終止合作，又透露自己公司損失7位數字生意。他再次澄清沒有騙財400萬，懷疑遭到競爭對手抹黑，「我一直以正當手法做生意，最憤怒、痛恨身邊人受牽連，禍不及妻兒」。他呼籲幕後黑手停止不法事情。

林作稱因其言論被斷章取義，有必要站出來講清楚，當日只是回應網友查詢，提及朋友試過被其他公司騙財幾十萬，並沒有評論凌志灝公司，因為事前不知道對方有公司。

記者：鍾一虹