甜品店半年蝕幾十萬 結業止蝕 江𤒹生認選錯址 用金錢換經驗

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

AK除推出自家服裝品牌，去年與家人合資於尖沙嘴開日式拉麵店，再於同年底開甜品店雪月花，邀請前酒店名廚助陣，主打日式和風系甜品，招來大批「生粉」（粉絲暱稱）打卡捧場。甜品店開業近半年，近日突然在官方的社交平台宣布，7月1日起暫時停止營運，並着手進行內部調整及計劃發展方向，未有交代何時重新營業。

選址不正確 人流很少

AK昨午接受Do姐（鄭裕玲）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，逾百粉絲無懼天雨，站在電台門外等候偶像。他在節目透露與哥哥一同開設的日式甜品店，開業半年一直入不敷支，蝕了幾十萬，決定結業止蝕，下次不會再鹵莽行事，「暫時會結束營業先，這就是經驗值的問題。我們開頭在尖沙嘴開了一間拉麵店，好似ok喎，之後哥哥話不如開多間甜品舖，因為阿嫂好鍾意食甜品。我話好，點知有些決策失誤，選址有啲唔正確，人流有啲少。我們當時以為個舖位適合我們的需要，點知人流真係唔夠多。今次用金錢換取經驗值，蝕咗幾十萬。買到的經驗是要做自己較擅長的事，例如設計服裝，我喜歡用不同形式表達自己想法」。

用心感受當下 享受過程

從小熱愛日本動漫的AK，現在上堂學習日語外，早前跟兩好友到日本逗留兩星期，跟當地的老師學跳舞，此行他叉足電回港，更加了解自己同時還有所領悟，「以前我好易發嬲同忟憎，很執著自己的錯誤。現在學會當有事情遇到難關和阻礙，認真用心感受當下，享受過程就得，即使結果不是預期，也有得着」。向來喜歡小動物的AK，承認如果能力做到，願為動物權益發聲，呼籲大眾不要再看動物的表演。

Do姐讚比之前成熟

談到主演的驚慄片《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節競賽電影單元，AK憶起拍攝期間心情很緊張又好驚，因知道導演非常緊張此片，擔心自己拖垮成件事。他慶幸戲中跟太保、白靈等前輩合作獲益良多，難忘因講對白而NG多次。Do姐此時對他提點，稱演戲講對白不宜太急，AK聞言後自爆，「可能讀小學時曾有過度活躍症，需要服藥，中學就不用，可能因此說話有時會好快，咬字不清」。

AK承認愈來愈喜歡演戲，想演與自己真實性格相反的角色，又恨挑戰舞台劇，好享受有現場觀眾反應的演出。他表示完成電視劇的補拍後，要開始準備MIRROR演唱會。節目尾聲，Do姐大讚AK比之前成熟和冷靜，他說：「可能已年過30歲，心態上有所不同。以前很在意人家怎樣看我，很易受到別人影響，現在不會。」

AK在經理人陪同下5時左右從電台步出，他先用手機影圍欄外的粉絲，跟他們揮手打招呼並親手接禮物，再逐一為粉絲簽名留念，簽了超過10分鐘。粉絲一見偶像即大叫起哄，又讚他靚仔老闆。提到林作近日在社交網以AK甜品店休業的事來抽水，AK表示不知情，沒有留意該報道，然後上車離開。

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