明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

甜品店半年蝕幾十萬 結業止蝕 江𤒹生認選錯址 用金錢換經驗

AK認甜品店開業半年結業 選址錯人流差 入不敷支蝕幾十萬

【明報專訊】MIRROR成員各有所長及生意頭腦，各自投資不同範疇生意，實行錢搵錢。MIRROR副隊長江𤒹生（AK）投資的甜品店近日突然宣布暫停營運，他昨日到商台接受訪問，在節目中承認甜品店開店以來入不敷支，蝕了幾十萬，最後止蝕離場。早前AK到日本兩星期學跳舞，叉足電之餘還有所領悟，放下執著，不再輕易發嬲。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

AK除推出自家服裝品牌，去年與家人合資於尖沙嘴開日式拉麵店，再於同年底開甜品店雪月花，邀請前酒店名廚助陣，主打日式和風系甜品，招來大批「生粉」（粉絲暱稱）打卡捧場。甜品店開業近半年，近日突然在官方的社交平台宣布，7月1日起暫時停止營運，並着手進行內部調整及計劃發展方向，未有交代何時重新營業。

選址不正確 人流很少

AK昨午接受Do姐（鄭裕玲）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，逾百粉絲無懼天雨，站在電台門外等候偶像。他在節目透露與哥哥一同開設的日式甜品店，開業半年一直入不敷支，蝕了幾十萬，決定結業止蝕，下次不會再鹵莽行事，「暫時會結束營業先，這就是經驗值的問題。我們開頭在尖沙嘴開了一間拉麵店，好似ok喎，之後哥哥話不如開多間甜品舖，因為阿嫂好鍾意食甜品。我話好，點知有些決策失誤，選址有啲唔正確，人流有啲少。我們當時以為個舖位適合我們的需要，點知人流真係唔夠多。今次用金錢換取經驗值，蝕咗幾十萬。買到的經驗是要做自己較擅長的事，例如設計服裝，我喜歡用不同形式表達自己想法」。

用心感受當下 享受過程

從小熱愛日本動漫的AK，現在上堂學習日語外，早前跟兩好友到日本逗留兩星期，跟當地的老師學跳舞，此行他叉足電回港，更加了解自己同時還有所領悟，「以前我好易發嬲同忟憎，很執著自己的錯誤。現在學會當有事情遇到難關和阻礙，認真用心感受當下，享受過程就得，即使結果不是預期，也有得着」。向來喜歡小動物的AK，承認如果能力做到，願為動物權益發聲，呼籲大眾不要再看動物的表演。

Do姐讚比之前成熟

談到主演的驚慄片《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節競賽電影單元，AK憶起拍攝期間心情很緊張又好驚，因知道導演非常緊張此片，擔心自己拖垮成件事。他慶幸戲中跟太保、白靈等前輩合作獲益良多，難忘因講對白而NG多次。Do姐此時對他提點，稱演戲講對白不宜太急，AK聞言後自爆，「可能讀小學時曾有過度活躍症，需要服藥，中學就不用，可能因此說話有時會好快，咬字不清」。

AK承認愈來愈喜歡演戲，想演與自己真實性格相反的角色，又恨挑戰舞台劇，好享受有現場觀眾反應的演出。他表示完成電視劇的補拍後，要開始準備MIRROR演唱會。節目尾聲，Do姐大讚AK比之前成熟和冷靜，他說：「可能已年過30歲，心態上有所不同。以前很在意人家怎樣看我，很易受到別人影響，現在不會。」

AK在經理人陪同下5時左右從電台步出，他先用手機影圍欄外的粉絲，跟他們揮手打招呼並親手接禮物，再逐一為粉絲簽名留念，簽了超過10分鐘。粉絲一見偶像即大叫起哄，又讚他靚仔老闆。提到林作近日在社交網以AK甜品店休業的事來抽水，AK表示不知情，沒有留意該報道，然後上車離開。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞