姜濤無悔《叱咤》瘋狂表現 講笑：樓都買埋 無必要撈落去

靠打波唱歌發泄

姜濤預告「第12胎」會在8月演唱會前推出，又稱疫情已過，不想再唱《蒙著嘴說愛你》。森美指他將來一定會再唱，姜濤說：「我都唔知，驚自己到了四五十歲仲響度cute cute。」小儀問到這階段是否被迫謙虛？他說：「講真，邊個唔想話番人，你話我嗰吓，10句粗口等住想話你，但知道好多小朋友鍾意我哋，想這個世界少啲負能量，就用自己方法去發泄，一係打波、一係唱歌，打波惡啲唔緊要，唔好太茅就得，跟人有身體碰撞都是一種宣泄。」腳傷未癒的他表示仍可打籃球，只要不跳就得，「雖然話後生，但個身體已經老」。

娛樂組