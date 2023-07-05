明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

姜濤無悔《叱咤》瘋狂表現 講笑：樓都買埋 無必要撈落去

【明報專訊】姜濤接受商台節目《早霸王》訪問，宣傳新歌《Dummy》，重提年初《叱咤頒獎禮》走到台下的瘋狂表現惹負評一事，重申並沒後悔，亦自願被「雪」一年，他笑道：「你諗吓，我樓都買埋！自己有地方可以收埋，我覺得無咩必要再撈落去喇！講笑講笑。」他說那晚的事發生後，便將原定輕鬆開心的「第11胎」新歌，換成這首《Dummy》，他表示MV中敲頭動作及魔性笑聲是自己創作，「純粹想敲醒自己，大家可以繼續敲我，嗰幾個月，大家都真係敲得好勁！因為大家都笑我，笑到我都想笑自己，既然是一個自嘲，就這樣笑畀大家去feel一feel，嗰個笑聲自己都嚇親，聽完好滿意，但都驚大家覺得我黐線」。

靠打波唱歌發泄

姜濤預告「第12胎」會在8月演唱會前推出，又稱疫情已過，不想再唱《蒙著嘴說愛你》。森美指他將來一定會再唱，姜濤說：「我都唔知，驚自己到了四五十歲仲響度cute cute。」小儀問到這階段是否被迫謙虛？他說：「講真，邊個唔想話番人，你話我嗰吓，10句粗口等住想話你，但知道好多小朋友鍾意我哋，想這個世界少啲負能量，就用自己方法去發泄，一係打波、一係唱歌，打波惡啲唔緊要，唔好太茅就得，跟人有身體碰撞都是一種宣泄。」腳傷未癒的他表示仍可打籃球，只要不跳就得，「雖然話後生，但個身體已經老」。

娛樂組

相關字詞﹕姜濤 小儀 森美 早霸王

上 / 下一篇新聞