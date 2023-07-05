入行28年經歷高山低谷 陳曉東卸下偶包 簡單就幸福

記者：陳釗

攝影：劉永銳

現年47歲的陳曉東（東東）最近製作3首全新廣東歌，皆因他對廣東歌有情意結，其中一首是一曲兩詞，唱出兩種不同風格，打頭陣是《燒光了火柴》，一聽歌名，令人聯想到他21年前的經典作品《劃火柴》。東東表示《燒光了火柴》算是延續篇，「初時沒特別這樣想，後來將兩份歌詞拼在一齊，又覺得幾似延續，因當時較年輕，《劃火柴》是講我去尋找一些經歷，經過很多的甜酸苦辣；《燒光了火柴》則似是以過來人身分回望過去很多往事，有種新的感悟，令人會心微笑，這首詞可說是為我度身訂做」。

找解決問題方法是強項

東東19歲加入樂壇，至今已28年，無論事業還是感情上都經歷不少高山低谷。現在回首過去，東東表示心態上有很大不同，以前很易受別人影響，而且有所謂的偶像包袱，但現在已全部卸下，自我掌控能力比以前強很多，「當人生經歷很多事情後，便會探到『水深』，就會懂得如何去面對。你一定要將心態平復，然後再去選擇，我是很嚮往簡單的生活方式」。

東東表示一路走來經歷不少艱難時期，但不會特別記住，因從不會讓自己沉下去，找到問題所在，就會即刻反彈，「我最強之處就是永遠都找到解決方法，以最坦誠的心態面對自己的選擇。至於最難忘的，是有很多感動畫面，好開心大家都記得我的作品旋律，這對我來說是最珍貴的」。

不滿意舊作《心有獨鍾》

在芸芸作品中，東東喜歡《不會一個人》、《感覺瞬間》及《質感》等，記錄他音樂上不同階段的轉變；不喜歡的作品，反而是令他走紅的《心有獨鍾》，他說：「現在聽回，覺得自己當時唱功及技巧都不夠，所以不是太滿意。（會否唱多一個新版本？）不會刻意，與其舊歌新唱，我更喜歡創作新歌，在歌唱事業上，我會不斷推出新作品來翻新自己的歌單。」

東東現時事業、家庭兩得意，有自己的公司，也有個四口子的美滿家庭，問到是否人生最幸福的階段？東東笑說：「我希望可以再幸福一點。」他又甜絲絲說，無論工作幾疲累，回家見到3個「情人」就會完全化解，當然特別感謝太太王妤嫻這個最強後盾，把屋企和小朋友照顧好，讓他可專心工作，「不過我最近有少少不平衡，因為宣傳工作，所以少了時間陪她們，我知道兩個女有投訴」。

女兒面前是「雙面爸爸」

東東笑指在兩個女面前是個「雙面爸爸」，玩的時候可以玩到很癲，但觸碰到些原則底線，他可以即時轉變，嚴厲對待，「太太被迫做好人角色，因為去到我發火的時候，已是很嚴重，我教兩女要學懂黑白分明，不能做的事情永遠都不可超越那條線，更不可欺負父母」。談到兩女兒學跳舞彈琴，若將來想闖樂壇會否支持？他稱目前言之過早，完全沒想過，只是覺得讓她們學多些音樂是好的，將來的路由她們自己決定。

「婚姻並非一場綁架」

東東與太太王妤嫻明年結婚10周年，兩人一直恩愛如昔，有什麼夫妻相處之道？東東表示大家在各方面的看法不會有太大出入，最緊要是太太完全支持他的工作，「結婚多年甚少鬧交，最多都是耍吓花槍，例如有次水龍頭壞了，她說換個新，我說換了裏面的螺絲便可，就這個問題，我跟她講足半小時，但我平時很遷就太太，互相坦白，喜歡做什麼就做什麼，婚姻並非一場綁架」。談到被讚保養得宜？東東說：「要保持生活簡單，不要捱夜，還有不要飲太多酒及盡量少食碳水化合物的食物，一定要保持運動量和心情開朗。」

場地：南瀛水產

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