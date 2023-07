【開箱】《奪寶奇兵 命運輪盤》 向夏里遜福致敬 捉到鹿唔識脫角

【明報專訊】《奪寶奇兵 命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)是同系列第5部電影,也是80歲主角夏里遜福(Harrison Ford)最後一次參演《奪》片,好看與否已屬其次,反正忠實粉絲抱致敬心態捧場,美國首周末開畫收6000萬美元(約4.68億港元)票房稱冠;另據影評網站「爛番茄」數據顯示,影評人給予68%,觀眾好感度卻達88%,已是最佳證明。