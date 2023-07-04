《偶像漩渦》結局 Jennie歌星夢碎被踢出局

《偶像漩渦》最後一集講述Jocelyn（莉莉露絲狄普飾）跟Tedros（The Weeknd飾）反面，把後者發掘的歌手全歸旗下，安排他們做她巡迴演唱會的暖場歌手，讓巡唱搞手Andrew、經理人Chaim與Destiny，以及唱片公司高層Nikki，一同看眾人演出，並重獲他們信任，批准Jocelyn的巡唱如期舉行。Jennie扮演的Dyanne原本獲得代替Jocelyn唱新歌《World Class Sinner》的機會，Nikki最終以法律問題為由打退堂鼓，Dyanne大為失望險落淚，又反問Nikki是否Jocelyn在背後搞鬼。雖然Chaim趕走了Tedros，但他最後出現在Jocelyn演唱會，一同上台，Jocelyn還介紹Tedros是其一生摯愛，並在數萬觀衆前擁吻。Chaim等人十分訝異，相信觀衆亦有同感。莉莉露絲狄普解釋，Jocelyn其實一直很清醒，一切都在她盤算之內，Tedros自以為操控了她，不知道Jocelyn深謀遠慮，反過來Tedros才是她的靈感泉源。另外，Jocelyn演唱會一幕，是趁The Weeknd在加州SoFi體育場開騷期間取景，現場有7萬觀衆當臨時演員；莉莉露絲表示時間緊迫，必須掌握兩次內完成。