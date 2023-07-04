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娛樂

《偶像漩渦》結局 Jennie歌星夢碎被踢出局

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink成員Jennie首次拍劇，選擇了美國製作的《偶像漩渦》（The Idol），伙拍《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）及加拿大男歌手The Weeknd主演，上月5日在香港HBO Go及NowTV 115首播。《偶》劇劣評不斷，遭狠批賣弄色情；韓國網民亦炮轟Jennie接拍該劇自毁形象。有消息指原定6集的《偶》劇，刪減了1集，香港時間昨日播出第5集大結局。在第4集有發揮的Jennie，來到結局只有一幕戲，而且沒好結果。

《偶像漩渦》最後一集講述Jocelyn（莉莉露絲狄普飾）跟Tedros（The Weeknd飾）反面，把後者發掘的歌手全歸旗下，安排他們做她巡迴演唱會的暖場歌手，讓巡唱搞手Andrew、經理人Chaim與Destiny，以及唱片公司高層Nikki，一同看眾人演出，並重獲他們信任，批准Jocelyn的巡唱如期舉行。Jennie扮演的Dyanne原本獲得代替Jocelyn唱新歌《World Class Sinner》的機會，Nikki最終以法律問題為由打退堂鼓，Dyanne大為失望險落淚，又反問Nikki是否Jocelyn在背後搞鬼。雖然Chaim趕走了Tedros，但他最後出現在Jocelyn演唱會，一同上台，Jocelyn還介紹Tedros是其一生摯愛，並在數萬觀衆前擁吻。Chaim等人十分訝異，相信觀衆亦有同感。莉莉露絲狄普解釋，Jocelyn其實一直很清醒，一切都在她盤算之內，Tedros自以為操控了她，不知道Jocelyn深謀遠慮，反過來Tedros才是她的靈感泉源。另外，Jocelyn演唱會一幕，是趁The Weeknd在加州SoFi體育場開騷期間取景，現場有7萬觀衆當臨時演員；莉莉露絲表示時間緊迫，必須掌握兩次內完成。

相關字詞﹕莉莉露絲狄普 Blackpink成員Jennie 偶像漩渦

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