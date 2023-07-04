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娛樂

首爾宣傳新片 重塑Barbie兩經典造型 瑪歌羅比33歲生日收蛋糕淚盈眶

【明報專訊】以Mattel經典玩具為藍本的新片《Barbie芭比》（Barbie），本月20日在港上映，近日密鑼緊鼓宣傳；導演姬達嘉域（Greta Gerwig）聯同女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）及亞美利卡法拉娜（America Ferrera）前日到韓國首爾出席首映禮，瑪歌羅比更一晚轉裝兩次，且離不開Barbie粉紅色主題，前日適逢她33歲生日，大會送上蛋糕慶祝，瑪歌感動得熱淚盈眶，要輕輕用指尖拭淚。

據報道在《Barbie芭比》扮演肯尼（Ken）的賴恩哥斯寧（Ryan Gosling），原定到首爾宣傳，怎料臨時缺席。前晚在首爾舉行的首映禮，瑪歌羅比先穿著粉紅色外套與同款及膝裙，頭戴白色闊邊帽綁有粉紅色絲帶，還手執俗稱「水壺」的手機，機殼用上芭比最愛的粉紅色。其後瑪歌換了高跟鞋，脫去外套及帽子，裏面是閃閃粉紅色吊帶背心，再在及膝裙蓋上迷你紗裙，以截然不同的兩個造型出現。

造型師Andrew Mukamal負責瑪歌羅比宣傳之旅的所有打扮，他在社交平台公開了1984年芭比娃娃「從日到夜」的兩款造型，跟瑪歌前晚的打扮幾乎一樣。大會又送贈了韓服給瑪歌羅比等3人，瑪歌身穿的一款是粉紅色，亦跟足芭比的人設。

前日適逢瑪歌羅比生日，大會送上芭比主題的粉紅色蛋糕，驚喜又感動的瑪歌登時熱淚盈眶，以指尖拭淚。昨日瑪歌以另一款粉紅色套裝出席在鐘路區四季酒店舉行的記者會，再次獲贈生日蛋糕。瑪歌受訪時表示，小時候愛戶外活動，口袋裏會有蜥蜴而不是芭比娃娃，「但我所有朋友都喜歡芭比，玩具公仔是孩子認識世界、反思自我的重要工具，特別是芭比已被世界各地小朋友玩了70多年，它具有多種社會意義」。導演姬達嘉域自言小時候其母不喜歡芭比娃娃，所以她都是玩鄰居的芭比；她表示某些時代及某些人眼中，芭比所展現的典型形象令人厭惡，不過片中除了這種典型之外，「我們還專注讓芭比娃娃成長，並將不切實際的芭比樂園和玩芭比娃娃的現實世界聯繫起來」。姬達嘉域稱創建芭比樂園的過程感到非常興奮，「這是我小時候就想進入的世界」。

John Legend一家試住芭比豪宅

租屋平台Airbnb上月宣布，粉絲有機會免費在位於美國加州馬里布的「真實版」芭比粉紅豪宅住一晚，豪宅有海景之外，又設無邊際泳池。美國唱作男歌手John Legend早前就偕同太太兼網紅Chrissy，以及兩名子女率先入住，並把照片上傳到社交平台。

相關字詞﹕賴恩哥斯寧 亞美利卡法拉娜 瑪歌羅比 姬達嘉域 Barbie芭比

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