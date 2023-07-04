明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

大劉10歲子設計桌上遊戲開賣 甘比舉家力撐 星爺貼圖點讚

【明報專訊】劉鑾雄（大劉）與太太甘比（陳凱韻）的10歲兒子劉仲學設計桌上遊戲「Arctic Party」，昨日在大劉旗下銅鑼灣商場舉行「WINDSOR Board Game Party」活動正式開賣，大劉聯同太太甘比、14歲女兒劉秀樺、5歲劉秀兒舉家到場支持，劉仲學更獲父母的好友、星級uncle周星馳（星爺）力撐，星爺特別在個人社交平台貼出劉仲學設計的桌上遊戲，更加上點讚圖案表支持。

大劉、甘比跟星爺私交甚篤，不時在社交平台互動，兩月前甘比貼文指見到鐘表品牌推出電影《美人魚》聯名陀飛輪腕表，即落單支持；星爺回應稱要約飲茶回禮。上月國際兒童節， 星爺亦在社交平台提起甘比，貼文寫道：「正如偉人甘地和甘比所講，『往事如煙，不堪回首』。」對於獲星爺貼圖支持，甘比說：「之前未推出已跟兒子講過，他就表示一推出就要送一盒給星爺，那我就送了給對方；星爺收到也很開心，不知道他識不識玩，不過他就話好掂！諗住相約見面，叫我兒子教他玩。」

甘比讚兒子有生意頭腦

甘比透露子女前一晚到場佈置至凌晨，作為父母也有陪同，她開心公布兒子設計的桌上遊戲未正式推出已賣出1000盒，所以需要補貨，又透露兒子想設計新桌上遊戲，大讚年紀輕輕已十分有生意頭腦，不知是否跟得爸爸多，爸爸也有教他做生意。

大劉表示很支持兒子，無論子女成功與否，失敗乃是成功之母，他說：「一定要嘗試，如不嘗試，就好似成世在溫室中長大，子女有什麼想法，我都會全力支持他們去試。」

大劉畀鼓勵 劉秀樺畀意見

甘比指兒子在學校學到很多環保意識，驚覺全球暖化很影響生活，決定推出桌上遊戲提醒大人要注意，同時向小朋友宣揚環保信息，「我和劉生最開心是曾跟兒子講，咁細個不要做生意，要學業為重，可能他受家姐影響，想做生意及做善事，所以我們都好支持，不過他也曾因產品未及盡善盡美而氣餒，獲家姐給予很多寶貴意見」。

劉仲學表示桌上遊戲以企鵝為主角，除了因媽媽鍾意，亦因為企鵝及北極熊最受全球暖化影響，他說：「爸爸有玩過，都有畀意見。」劉秀樺補充爸爸畀細佬最多的是鼓勵。

記者：林祖傑

相關字詞﹕劉秀兒 劉秀樺 周星馳(星爺) 甘比（陳凱韻） 劉鑾雄（大劉） 桌上遊戲「Arctic Party」 劉仲學

上 / 下一篇新聞