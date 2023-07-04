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娛樂

洪永城想去撒哈拉同蠍子搏鬥

【明報專訊】洪永城（Tony）、何沛珈昨日到西貢水警基地拍攝節目《警聲百二秒》。Tony表示主持旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》收視與口碑很好，現正籌備開拍第2輯，徵網民意見後，擬定撒哈拉、西伯利亞或北韓為目的地，他說：「希望跟上輯一樣，帶J2ers去睇新世界，以及傳授我的功力給他們。」

Tony透露收到好多短訊自薦擔任拍檔，他回想上輯帶兩名J2ers同行好辛苦，笑言有想死感覺，若再帶幾個同行，擔心難以控制場面。問到揀蟀要求，他說：「要有冒險精神、不怕死，好似去亞馬遜要食蟲及跳河，我們拍攝目標是代表觀眾去旅行，所以要試勻最危險的事物，若去撒哈拉要同蠍子搏鬥及跑馬拉松，去西伯利亞就要挑戰零下60度跳水。」他表示暑假有意偕妻女去沖繩旅行，但太太梁諾姸比他更忙，未知能否成行，不過對方日前已出海耍樂，「她身材好，當然出去騷一騷啦」。他期待帶女兒Amber出外滑雪，「小朋友著滑雪裝玩雪影相好可愛，我主要幫她影相呃Like」。

何沛珈狂操馬甲線影泳照

何沛珈首次著紀律部隊制服拍節目，感覺新鮮，但擔心坐水警輪出海會暈船浪，笑言不懂游水，不過夏季也會約朋友遊船河，主要是著泳衣影靚相，「之前去泰國買了很多泳衣，還未有機會著，最近積極減磅喼弗，會跑步、健身操馬甲線，而且下周做慈善騷司儀，都希望以最佳狀態示人」。她自爆經常在家不開冷氣，為減肥焗汗，爸爸呻熱向她投訴。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕警聲百二秒 何沛珈 洪永城（Tony）

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