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娛樂

蔡徐坤發文承認曾戀C小姐 「不存在女方未成年及強制墮胎」

【明報專訊】內地人氣歌手蔡徐坤早前來港宣傳，為蠟像揭幕外，又在亞博舉行演唱會，他一直形象健康，近乎零緋聞；上月26日傳出他在2021年5月，跟C姓女子約會，及後該女子懷孕，被蔡徐坤要求墮胎，又有傳蔡母曾向C女轉帳50萬人民幣賠償。相隔一星期，蔡徐坤昨日在微博發文承認曾跟「C小姐」相戀，於2021年已結束，同時否認女方未成年、被強制墮胎等違法行為。

兩年前妥善解決 沒進一步糾葛

蔡徐坤的帖文回應近日網絡有關他的諸多話題，他說：「兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。」他特別向傳媒澄清，自己跟C女士交往是雙方自願，不存在「女方為未成年」和所謂「強制墮胎」，不涉及違法行為。他又說：「這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間，我也在自責和懊悔中。」他向歌迷道歉，承諾會嚴格約束自己的言行，同時也請大家尊重和保護當事人C女士的個人隱私。

網傳男女親熱照「不是我」

蔡徐坤的回應惹注目，登上熱搜首位，同時網上流傳另一批男女親熱照，指是去年2月所拍，又涉及蔡徐坤。他今次迅即回應，將有關照片截圖並寫上「假」否認，他留言：「純屬造謠，已報警！照片不是我！」亦有網民找出原圖，指這輯相早於2019年流傳，相中人跟蔡徐坤無關。不過，「C小姐」事件對蔡徐坤形象造成影響，有網民發覺央視旗下影音網站「央視頻」已經找不到蔡徐坤相關的影片。

娛樂組

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