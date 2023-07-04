明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

涉偷拍未成年性愛片 警懷疑不止一宗 炎亞綸50萬台幣擔保 被限制出境

【明報專訊】台灣男星、前飛輪海成員炎亞綸（原名：吳庚霖）捲性醜聞風波，上月被21歲「抖音男神」耀樂開記者會控訴，稱16歲時與對方交往被強行奪去第一次，還遭拍下私密影片及外流至網絡。炎亞綸之後發文道歉，硬闖耀樂的記者會兩度鞠躬道歉，稱沒有做強迫意願及偷拍的事，耀樂不接受道歉，前往台北市婦幼警察隊報案。炎亞綸昨日親到台北警局應訊。對於有指涉案不止一宗，他離開警局時表示︰「不要亂猜測。」

娛樂組

炎亞綸昨晨9時許，在兩名律師陪同下乘坐警方偵防車到達台北市婦幼警察隊錄口供。據台灣傳媒報道，炎亞綸涉犯妨害性自主、兒少性剝削條例等罪項；目前只有雙方證詞，尚無其他相關證據，究竟事實為何及涉案情節，檢警還在釐清；警方懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不止一宗，會搜索其住處及多個處所，查扣電腦、平板、手機等物品過濾，將清查有沒有其他人受害，或涉及其他犯罪。

回應涉案不止一宗 「不要亂猜測」

經過約3小時的筆錄後，身穿白色上衣、戴黑色口罩的炎亞綸步出警局，大批記者上前包圍提問，對於警方懷疑涉案不止一宗，他回應道：「不要亂猜測。」並謝謝媒體關心。炎亞綸在警局接受查問後，隨警方返回寓所搜查，並等待檢察官指示，會否在搜索結束後被帶到士林地檢署訊問。

對於炎亞綸由警方偵防車接送往婦幼警察隊，被外界指有特權，警方表示依檢察官指示，將炎亞綸帶回婦幼警察隊釐清案情，並未對他提供任何特權。警方亦表示目前仍等檢察官指示送辦案由，如受害人事發時未成年，且在不同意情况下拍攝性愛影片，恐觸犯《兒少性剝削防制條例》第36條，以招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科300萬元台幣以下罰金。

如散佈性愛影片，則觸犯刑法第235條散佈猥褻物品罪，散佈、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處兩年以下有期徒刑。

晚上到士林地檢署複訊

警方昨日先後搜索炎亞綸的住所及工作室等地，至晚上7時許才離開，從炎的電腦下載大量影音資料，預計將對於案情有重大突破。

炎亞綸晚上自行到士林地檢署接受檢察官複訊，訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪，以50萬台幣（約12.6萬港元）擔保，另日前已被限制出境。炎亞綸的經理人迅速交保金，炎亞綸離開地檢署接受訪問表示，目前最重要的是全力配合司法調查，也會努力捍衛自身清白。

炎亞綸被問及傳聞很多，有哪些是外界誤解的？他稱不方便說，畢竟偵查過程他不能公開；至於是否感委屈？他表示不會透露自身情緒，因為並不重要，最後由經理人陪同下離開。

主持節目「被消失」

有網民指炎亞綸月前才幫耀樂發文宣傳，並貼心附上售票連結，兼寫下「畢業公演」，如今對比耀樂出面指控的態度，質疑耀樂動機。

事件令炎亞綸的形象嚴重受挫，除被褫奪十大傑青當選資格外，同時亦失去不少工作，就連由他主持的節目《嗨！營業中》昨日亦發出公告：「未播出之內容，將更審慎小心處理。」不過有眼利的觀眾發現，官網發放最新劇照中，炎亞綸幾乎「被消失」。

相關字詞﹕性醜聞風波 耀樂 炎亞綸

上 / 下一篇新聞