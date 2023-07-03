《奪寶奇兵 命運輪盤》美開畫收1.87億稱冠

動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》在美國上映29日仍穩守票房亞軍，累收3.31億美元；彼思動畫《元素大都會》緊隨其後，累計8087萬美元，另一新上映的夢工場動畫《露比格曼：海怪神話》（Ruby Gillman, Teenage Kraken）開畫收234萬美元，位列第4。提起夏里遜福，他代替已故金像影帝威廉赫特（William Hurt）演出《美國隊長4》，扮演前陸軍將軍Thaddeus Ross及美國總統一角，第二代「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）表示首天開工與夏里遜福演對手戲，十分緊張，甚至忘記了對白；不過安東尼表示夏里遜福確實是明星，氣場甚勁，迅速驅除緊張氣氛，讓大家投入演出。