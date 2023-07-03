明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《奪寶奇兵 命運輪盤》美開畫收1.87億稱冠

【明報專訊】夏里遜福（Harrison Ford）最後一次扮演鍾斯博士的電影《奪寶奇兵 命運輪盤》，整個系列來到第5集，首次不是由史匹堡（Steven Spielberg）執導，改為《盧根》占士曼高（James Mangold）操刀，上周四（6月29日）在美國上映優先場，收720萬美元，翌日正式開畫，共進帳2400萬美元（約1.87億港元），成為票房冠軍，業內人士估計首3天會收6000萬美元。不過《奪寶奇兵5》被指成本2.95億美元（約23億港元），要封蝕本門有一定難度。

動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》在美國上映29日仍穩守票房亞軍，累收3.31億美元；彼思動畫《元素大都會》緊隨其後，累計8087萬美元，另一新上映的夢工場動畫《露比格曼：海怪神話》（Ruby Gillman, Teenage Kraken）開畫收234萬美元，位列第4。提起夏里遜福，他代替已故金像影帝威廉赫特（William Hurt）演出《美國隊長4》，扮演前陸軍將軍Thaddeus Ross及美國總統一角，第二代「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）表示首天開工與夏里遜福演對手戲，十分緊張，甚至忘記了對白；不過安東尼表示夏里遜福確實是明星，氣場甚勁，迅速驅除緊張氣氛，讓大家投入演出。

相關字詞﹕美國開畫票房 夏里遜福 奪寶奇兵 命運輪盤

上 / 下一篇新聞