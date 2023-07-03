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娛樂

李鍾碩見面會謝絕採訪 鄭容和香港開騷唱《小酒窩》

【明報專訊】韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和前晚在香港亞洲國際博覽館舉行個人演唱會《2023 Jung Yong Hwa Live 'All-Rounder' Asia Tour》；相隔5年再次來港開騷的鄭容和誠意十足，苦練廣東話兼唱華語歌《小酒窩》，並兩度encore。同晚在亞博舉行粉絲見面會的《律戰江湖》男星李鍾碩，謝絕香港傳媒採訪。

鄭容和前晚來港舉行個人演唱會，準時7時開場；染了淺粉紅色頭髮的他，帶着鮮粉紅色結他現身，高叫「歡呼聲！香港！」台下粉絲即時起哄。鄭容和獻唱3首歌後，用廣東話自我介紹，「大家好，我係鄭容和，你好，好耐無見，好掛住你哋」，但「我愛你哋」說成「我屙你哋」，場面搞笑。他稱今年5月在澳門開騷時，答應粉絲將頭髮染成粉紅色，如今兌現承諾。

鄭容和自言是全能藝人，包辦唱歌、作曲、彈結他及鋼琴，還擔任音樂監製，想給粉絲看到他多才多藝的面貌。他大讚香港粉絲韓語厲害，聽得懂他說什麼，不忘讚自己廣東話不錯，形容香港是其最喜愛的城巿之一；又稱想仿效好友林俊傑（JJ）在港舉行戶外演唱會，今年內要再來港多一次。不過，台下粉絲反對他開戶外騷，稱擔心下雨，鄭容和笑言，「我同上天溝通，屆時不要落雨」。

鄭容和在演唱會罕有大展舞功，稱以前很怕醜，但自覺最近跳舞精進不少，「若練多10年可以當跳唱歌手」。之後獻唱代表作《One Fine Day》時，重提5年前在港開騷，因是入伍前最後一個活動，邊唱邊爆喊，他表示不會再哭，會笑着唱這歌。

台上開Instagram直播

encore時段，鄭容和拿手機拍下現場照片，還即場開啓Instagram直播，表示會將照片及片段傳送給大家，有粉絲隨即請他開啓「Air Drop」。個唱結束後，全場粉絲不願走再次高呼encore，鄭容和破例再度上台，唱了《Would You Marry Me?》、華語歌《小酒窩》及《One Fine Day》，並多次強調今年內會再來香港。

僅於社交網公開購票資訊

李鍾碩前晚同樣在亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會《Dear. My With》，但謝絕傳媒採訪。據悉見面會由製作公司Applewood及李鍾碩所屬事務所HighZium Studio主辦，今年5月底宣布來港開騷，主辦方僅在社交媒體發放購票資訊，未有聯絡香港傳媒。本報曾嘗試聯絡主辦方，未有回覆。為見面會刊登宣傳廣告的Golden Deer Jr Entertainment回覆本報查詢時表示，沒有主辦單位聯絡方法。本報前日在亞博見面會現場查詢，韓方工作人員表示活動沒有安排傳媒採訪，至於會否發放活動資料，則稱要向有關方面查詢，僅讓傳媒留下聯絡資料。本報其後訪問入場粉絲表示，場內仍有空位，並未爆滿。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕李鍾碩 鄭容和

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