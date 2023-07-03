陳奕迅《人啊人》廣東歌首奪金曲獎 最佳作詞人周耀輝嗌黐線

周耀輝感謝重視粵語歌

最佳作詞人由陳奕迅主唱《人啊人》的周耀輝奪得，是首次有粵語歌贏得金曲獎最佳作詞人獎。周耀輝缺席頒獎禮，由唱片公司高層代領獎，代領人特別以廣東話代周耀輝說：「真係黐線㗎！咁都得。」他感謝大會，「感謝你們重視粵語歌。其實中文就是中文，用中文做的音樂就是我們的音樂。這個獎，我借來送給所有用中文寫歌詞的同事」。

艾怡良為頒錯獎道歉爆喊

前晚頒獎典禮發生烏龍頒錯獎事件，創作女歌手艾怡良跟美國音樂家James Fauntleroy頒最佳單曲製作人，她拆開信封見評審團主席「陳建騏」的簽名，誤會了是得獎人名字，然後說：「陳建？這字怎麼念，救我。」大會司儀提她候選者之一陳建瑋，陳建瑋上台領獎並說得獎感受，工作人員發覺頒錯獎，便提醒艾怡良，她上前公開道歉，真正得獎者是嘟嘟、周已敦《Telephone》。陳建瑋感驚訝，但表現大方，將手上獎座交出，笑說：「我變成頒獎人了。」

艾怡良頒錯獎被網民鬧爆，評審團主席陳建騏為此向大會道歉，表示自己的簽名太大令人誤會。昨凌晨艾怡良在社交平台開直播道歉，哭到崩潰，向金曲獎、陳建瑋等人道歉，「我這次搞砸了」。艾怡良解釋首次用雙語頒獎太緊張，表示會反省，希望再有機會參加金曲獎，無論要她洗廁所或訂飯盒也接受。

娛樂組