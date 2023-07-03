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娛樂

見證孻仔幼稚園畢業勁感觸 林盛斌拒追第5個子女

【明報專訊】林盛斌（Bob）、陳婉衡、邵初與周志康等前晚錄影《獎門人Happy Summer感謝祭》，分隊玩「啜紫菜」遊戲，Bob與周志康攬頭攬頸啜得最激烈，全場爆笑。Bob一年內第4度上《獎門人》，今次率領《濠玩夏水禮》團隊亮相感自豪，因這個水上綜藝節目口碑和收視好，廣告客戶大收旺場，團隊好大機會12月再攻澳門拍攝室內水上活動節目。

談到兒子幼稚園畢業，Bob稱見證第4個孩子完成幼稚園階段，感觸良多。會否再生第5個？他笑說：「仲有第5個，不要搞這些。張繼聰留言話睇好我，對我有信心，我答好，叫他一齊生。」Bob稱兒子有份在畢業禮上台致謝辭，事前特意親自訓練兒子口才，「我個仔都遺傳到演藝細胞，表情多多，我早前帶他上黎諾懿、陳敏之主持的親子節目，第一次父子檔演出，他被讚表現好好」。

陳婉衡跟追求者了解中

陳婉衡表示疫情緩和後，近期忙兼顧娛樂新聞台主持節目和健身教班工作，現在工作安排和收入比較穩定，幫學生減肥收身滿足感好大，還計劃開教室和拓展健康飲食生意。問有冇時間拍拖？她說：「有追求者了解中，對方都做健康飲食工作，想保持低調，我學精了，不會輕易公開關係，除非感情穩定，好怕要解釋太多。（會否跟追求者合資搞生意？）我怕鬧交，可能合作形式比較好。」

邵初被港姐五官大特寫嚇親

前港姐邵初剛與麥長青拍攝大灣區旅遊節目，到訪中山、江門品嘗美食，自爆食肥了，回港後要急節食收身。她有留意新一屆港姐競選，讚參賽者中英混血兒賀怡雯（Lea）靚女。她看到港姐真人騷拍攝參賽者五官大特寫，感覺賽制好嚴謹。邵初笑說：「眼耳口鼻逐個部分比較，都幾驚，我參選那一年沒有這個環節，如果我今年參選，可能三甲不入。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕獎門人Happy Summer感謝祭 邵初 陳婉衡 林盛斌（Bob）

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