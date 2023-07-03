84歲劉詩昆一家備防彈衣赴莫斯科演出

俄羅斯早前發生兵變事件局勢一度緊張，劉詩昆無懼前赴莫斯科。孫穎表示一直留意當地事態發展，感恩上天眷顧，演奏會最終排除萬難完成。她說：「新聞一出，大家都好緊張，我父母都擔心，問我有冇防彈衣，為令他們安心，答已經準備了，之後睇番同父母對答，都覺得好好笑。」

心痛愛女意外燙傷

女兒貝貝抵達莫斯科第二天，意外被滾水燙傷鼻樑位置，孫穎好心痛，但為繼續之後的演奏會，她很快回復心情，還讚女兒，「貝貝表現勇敢，笑容仍在，讚」。她帶貝貝到專門醫治燙傷的兒童醫院，不幸中大幸，貝貝情緒沒什麼，因兩日後要上台，不想有疤痕，但結疤後又不小心整到傷口，令她提心吊膽。她說：「在繁多事務上遇到意外，學習到要好好管理自己情緒，優化所有事情。」

娛樂組