明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

澳門騷勁舞濕身冧歌迷 郭富城自認天生好動：唔跳唔舒服

【明報專訊】郭富城（城城）於澳門新濠影匯30場《夢幻舞林演唱會2023》前晚揭開序幕，相隔4年再到澳門演出，城城狀態大勇，全晚又唱又跳，大展舞技。染了一頭紅髮的城城開場與大班舞蹈員跳唱《鐵幕誘惑》登場，配合全新打造的夢幻舞台，以及電腦特技製的虛擬畫面、動畫和角色，製造震撼的視覺效果。

約觀眾水上樂園見

城城之後脫去外套露出麒麟臂，笑問觀眾是否期望他除衫，並透露這個演唱會原是3年前舉行，可惜因疫情延後至今，「大家經歷了不愉快的3年，今年大家終於可以開開心心正常生活，身為歌手的我也可以企在這舞台，過去3年我沒有開騷，除了拍電影，就是學習書法及畫畫，希望有機會展出給大家看」。城城獻唱《我是不是該安靜的走開》後，笑道：「我4月女兒生日時，曾帶她來玩，她玩得好開心，家人開心，做父親也會開心，我整個月都會在澳門，除了星期六日開騷，其餘的日子在水上樂園見我吧。如果想看我穿泳褲的話，但我通常都是穿一件頭，因為我喜歡潛水。」

城城全晚施展渾身解數冧粉絲，跳唱《失憶諒解備忘錄》後，笑稱總綵排時工作人員很擔心他，因他跳到全身濕透，繼而解開恤衫鈕扣騷出胸肌道：「我記得由第一日踏上舞台表演，沒有試過有一個演唱會唔濕晒身，因為郭富城是跳唱歌手，但我付出是值得的，因為有你哋，可能我天生好動，條命係咁，唔跳唔舒服。」Encore環節城城分別以《著迷》及《動起來》繼續勁歌熱舞，謝幕後超興奮的他離開舞台前跳起着地施展一字馬做彩蛋，觀眾尖叫至完騷。

記者：林祖傑

相關字詞﹕夢幻舞林演唱會2023 郭富城（城城）

上 / 下一篇新聞