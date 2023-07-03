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娛樂

傳秘戀MIRROR御用髮型師逾年 姜濤藉《受難曲》歌詞訴心聲

【明報專訊】24歲姜濤近日傳出去年初拍ViuTV劇集《季前賽》時，與MIRROR御用髮型師Lydia Yung擦出愛火，發展地下情逾一年。兩人被指拍攝時表現曖昧，姜濤常望着Lydia，對方幫他搽防曬時，他會甜笑又互相打鬧，姜濤還在社交網分享跟Lydia互動短片。今年3月姜濤到日本工作，Lydia有同行，二人被指寓工作於拍拖。有說當時姜濤為Lydia慶生，傳有粉絲拍下姜濤偷惜Lydia的照片，經理人公司高層為保姜濤「A0」形象，以高價「買斷」相片。Lydia疑已融入姜家，有指她早前隨姜濤與家人到澳洲旅行。

粉絲留言鬧爆Lydia

姜濤與Lydia的緋聞傳出後，部分激進粉絲到Lydia的社交網留言鬧爆，斥Lydia為何剪頭髮竟為姜濤搽防曬。又有粉絲向Lydia任職的公司投訴，指Lydia剪的髮型差，還跟藝人傳緋聞，覺得兩人不襯；亦有網民認為姜濤拍拖好正常，粉絲不要太專制。

花姐稱不要為失實報道擔心勞氣

姜濤昨日在社交網疑藉G.E.M.（鄧紫棋）的《受難曲 PASSION》歌詞表達不滿，當中提到「Dear Father，為什麼我日夜，心都在拉扯，為什麼這世界，愈來愈邋遢。這討厭的感覺每一天把我壓得，我快要爆發了，他們滿嘴污衊，句句似箭，但你何時懲戒，是否我要裝作看不見」、「不願留一條活路。妖言惑眾原來不只Lucifer，還有拿着鍵盤的一群恐怖份子，隔着屏幕以為別人不認識，猙獰面目全部讓我想吐（what the AH）。仁慈的父，難道你不怒，難道真把他們當作一時糊塗。我想隨你腳步，走你走的道路」。他又上載自己歌曲《鏡中鏡》一段歌詞訴心聲及反擊。姜濤經理人花姐（黃慧君）昨日在社交網發文回應：「大家唔好再為一啲失實報道而擔心同勞氣。」

娛樂組

相關字詞﹕花姐（黃慧君） 姜濤

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